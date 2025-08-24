Ugljikohidrati koji stabiliziraju šećer u krvi

Tek toliko da znate, ugljikohidrati su nužni za naše zdravlje, a ključ je u odabiru složenih izvora koji pružaju stabilnu i dugotrajnu energiju bez naglih skokova šećera u krvi. Nutricionistice Avery Zenker i Staci Gulbin otkrile su četiri vrste ugljikohidrata koje posebno pomažu u održavanju ravnoteže šećera u krvi i smanjenju rizika od inzulinske rezistencije.

Datulje - iako prirodno vrlo slatke, datulje mogu imati povoljan učinak na kontrolu šećera u krvi. "Datulje sadrže vlakna, fitonutrijente, vitamine i minerale poput kalija. Pokazalo se da pomažu u snižavanju šećera u krvi i smanjenju rizičnih čimbenika poput visokog kolesterola i triglicerida", navodi Zenker. Zbog vlakana i postupne apsorpcije prirodnih šećera, datulje imaju nizak do srednji glikemijski indeks i ne uzrokuju nagle skokove glukoze ako se jedu umjereno.

Jabuke - voće je prirodan izvor ugljikohidrata, a jabuke se posebno ističu jer pomažu u kontroli šećera u krvi. Gulbin ističe: "Voće je bogato hranjivim tvarima, antioksidansima i vlaknima. Jabuke pokazuju potencijal u smanjenju šećera u krvi nakon obroka, osobito ako se pojedu prije jela." Jedna srednja jabuka sadrži oko 85 kalorija, 2 grama vlakana i antioksidanse poput flavonola i antocijanidina koji djeluju protuupalno.

Mahunarke - mahunarke, poput graha i leće, odličan su izvor ugljikohidrata i vlakana. Gulbin posebno ističe leću: "Mahunarke bogate vlaknima svestrane su i učinkovite u snižavanju razine šećera u krvi." Naglašava da 100 grama kuhane leće sadrži 9 grama vlakana, gotovo 8 grama proteina i samo 116 kalorija. Redovita konzumacija mahunarki može pomoći u stabiliziranju glukoze nakon obroka i pružiti hranjivu alternativu životinjskim proteinima.

Zob - unatoč raspravama na društvenim mrežama, nutricionisti naglašavaju da je zob odličan izbor. "Zob je izvrstan izvor topljivih vlakana, posebno beta-glukana, koji usporava apsorpciju ugljikohidrata. Taj postupni proces probave pomaže održavanju stabilne razine šećera u krvi i može poboljšati osjetljivost na inzulin smanjenjem upale i podrškom zdravlju crijeva", kaže Zenker. Dodaje i da beta-glukan potiče proizvodnju GLP-1 hormona, važnog za regulaciju apetita i šećera u krvi.

Sve u svemu, kad vam "padne šećer", nemojte navaliti na kekse ili čokoladu nego na datulje, recimo...