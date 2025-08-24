Dodaci prehrani koje treba izbjegavati kad ste u šezdesetima

Mnogi s godinama posežu za dodacima prehrani kako bi ojačali tijelo ili ublažili tegobe. Iako mogu nadoknaditi vitamine i minerale koji nedostaju u prehrani, važno je znati da neki dodaci mogu biti rizični, posebno nakon 60. godine života. Mogu izazvati nuspojave, loše djelovati u kombinaciji s lijekovima ili povećati rizik od određenih bolesti, pa je uvijek potrebno savjetovati se s liječnikom prije uzimanja.

Gospina trava - gospina trava često se koristi za ublažavanje depresije ili hormonskih tegoba i ponekad se preporučuje starijim osobama. No, Klinika Mayo upozorava da "gospina trava stupa u interakciju s mnogim lijekovima i može izazvati ozbiljne nuspojave", poput tjeskobe, vrtoglavice ili probavnih problema. Zato osobe starije od 60 godina trebaju razgovarati s liječnikom prije nego što počnu uzimati ovaj dodatak.

Vitamin A - vitamin A prirodno se nalazi u namirnicama poput špinata, jaja i mliječnih proizvoda, no neki ga uzimaju u obliku dodataka. Ipak, dr. Factora upozorava da prekomjerna konzumacija vitamina A kod starijih osoba "može povećati rizik od osteoporoze". Budući da se već može dobiti kroz raznoliku prehranu, dodaci vitamina A često nisu potrebni bez liječničkog savjeta.

Vitamin B6 - vitamini B skupine važni su za zdravlje, ali vitamin B6 može biti problematičan ako se uzima u prevelikim količinama. Liječnik dr. Ronan Factora objašnjava da previše vitamina B6 kod starijih osoba "može uzrokovati neurološke probleme, poput gubitka ravnoteže i periferne neuropatije". Također može stupiti u interakciju s nekim lijekovima, što dodatno povećava rizik.

Znači, pazite na sebe...