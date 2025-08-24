Bijelo voće i povrće za zdravlje

U novoj studiji pokazalo se da konzumacija bijelog voća i povrća (najmanje 188 grama dnevno) može smanjiti rizik od gastrointestinalnog raka za 36 posto.

Crveno i ljubičasto povrće (najmanje 34 grama dnevno) povezano je sa smanjenjem rizika od 32 posto, a crveno i ljubičasto voće i povrće u osoba koje konzumiraju alkohol smanjilo je rizik za 43 posto.

"Povećan unos voća i povrća može smanjiti rizik od gastrointestinalnih karcinoma"

Nutricionisti ističu da je željezo u voću i povrću samo dio priče - ključni su antioksidansi. Oni pomažu u zaštiti stanica, smanjenju oksidativnog stresa i jačanju imuniteta, što se smatra glavnim razlogom povoljnog učinka.

Istraživači ipak napominju da studija ima ograničenja: provedena je samo na korejskoj populaciji, praćenje je trajalo relativno kratko (osam godina), a svi gastrointestinalni karcinomi bili su objedinjeni.

Za praktičnu primjenu, istraživači navode primjere: 188 grama bijelog voća i povrća odgovara otprilike porciji nasjeckane cvjetače, jednoj većoj jabuci ili dvjema malim bananama. Za crveno i ljubičasto povrće dovoljne su otprilike dvije kriške rajčice ili nekoliko jagoda.

Stručnjaci poručuju: "Studija pokazuje da povećan unos voća i povrća može smanjiti rizik od gastrointestinalnih karcinoma." Cilj bi trebao biti barem oko 300 grama voća i 450 grama povrća dnevno, uz raznolike načine pripreme koji dodatno povećavaju dostupnost nutrijenata, npr. laganim kuhanjem na pari, dodavanjem zdravih masnoća ili fermentacijom povrća.