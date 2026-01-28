Huawei Freeclip 2 slušalice stigle u Hrvatsku

HUAWEI FreeClip 2, slušalice koje brišu granicu između pametnog uređaja i modnog dodatka, od danas su dostupne i na hrvatskom tržištu. Nakon što je prva generacija HUAWEI FreeClip slušalica 2023. godine promijenila percepciju open-ear TWS dizajna, nova generacija dolazi još profinjenija, snažnija i elegantnija.

HUAWEI FreeClip 2 nisu klasične slušalice. Njihov prepoznatljivi airy C-bridge design donosi laganu, prozračnu formu koja se prirodno prilagođava uhu, stvarajući osjećaj gotovo neprimjetnog nošenja. Upravo taj spoj estetike i udobnosti čini HUAWEI FreeClip 2 idealnim izborom za cjelodnevno korištenje: od jutarnjih obaveza i sastanaka, preko kave u gradu pa sve do večernjih izlazaka.

Slušalice kao modni dodatak

HUAWEI FreeClip 2 slušalice osmišljene su kao modni statement. Umjesto da se skrivaju, one se nose poput diskretnog nakita koji nadopunjuje osobni stil. Čiste linije, suvremena estetika i pažljivo odabrane boje čine ih dodatkom koji se jednako dobro uklapa u poslovni outfit, sportski look ili večernju kombinaciju.

Dostupne su u tri boje: plavoj, bijeloj i crnoj, a svaka odiše svojim svoj karakterom. Plava je inspirirana jeansom i slobodnim urbanim stilom, bijela odiše minimalističkom elegancijom, a crna predstavlja snagu i suzdržani luksuz.

Lagan osjećaj, snažan doživljaj

Iza elegantnog dizajna krije se impresivna tehnologija. Svaka slušalica teži samo 5,1 gram, a unaprijeđeni airy C-bridge design izrađen je od koži ugodnog tekućeg silikona i legure s memorijom oblika, pružajući iznimnu fleksibilnost i mekoću. Rezultat je osjećaj lakoće koji traje cijeli dan - bez pritiska, bez umora.

HUAWEI FreeClip 2 slušalice opremljene su NPU AI procesorom koji donosi čak deset puta veću procesorsku snagu u odnosu na prethodnu generaciju. U kombinaciji s novim dual-diaphragm driverom, slušalice pružaju snažniji i bogatiji zvuk, s do 100 % jačim basom i glasnoćom, uz iznimnu jasnoću poziva, čak i u bučnim urbanim okruženjima.

Dizajnirane za svakodnevnicu

Uz IP57 otpornost na vodu i prašinu, HUAWEI FreeClip 2 slušalice bez problema prate aktivan životni stil - od treninga i šetnji gradom do iznenadnih pljuskova. Baterija traje do 38 sati, a brzo punjenje omogućuje do tri sata slušanja nakon samo deset minuta u kućištu. Slušalice su međusobno zamjenjive i automatski prilagođavaju lijevi i desni audio kanal, što znači da se bilo koja slušalica može nositi na bilo kojem uhu. Jednostavno se mogu povezati s više uređaja, a sve je osmišljeno da tehnologija radi za vas, a ne obrnuto.

Cijena i posebna ponuda

Slušalice se lako spajaju s Android i iOS uređajima, a preporučena maloprodajna cijena iznosi 199 EUR.

Povodom dolaska na hrvatsko tržište, do 28. veljače, dostupna je posebna ponuda uz vaučer u iznosu od 20 EUR na HUAWEI FreeClip 2, što znači da slušalice možete kupiti po posebnoj cijeni od 179 EUR.