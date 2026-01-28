Novi Garmin tactix 8 Cerakote

Garmin je predstavio tactix 8 Cerakote, taktički pametni sat ojačan jedinstvenom i izdržljivom završnom obradom. Najnoviji pametni sat ima zapanjujući 1,4-inčni AMOLED zaslon, titanijski okvir, safirno staklo i ugrađenu LED svjetiljku dok mu baterija traje do 29 dana u načinu rada pametnog sata.

Vrhunska završna obrada

Cerakote je keramičko-polimerni kompozitni premaz popularan zbog svojih svojstava otpornosti na abraziju, koroziju i kemikalije. Vrhunski premaz se prska na svaki sat, a zatim peče kako bi se premaz stvrdnuo. To pruža jedinstven izgled i osjećaj koji postaje profinjeniji kako se sat nosi, dajući mu jedinstven robustan izgled.

Tactix 8 Cerakote ima kućište od 51 mm i dostupan je u dva različita Cerakote premaza: tamnosivoj ili maslinasto zelenoj boji.

Spreman za sve

Poput pametnog sata tactix 8, Cerakote izdanje uključuje Garmin paket namjenskih taktičkih, performansnih, navigacijskih i povezanih značajki.

Taktičke značajke: unesite težinu ruksaka pomoću profila aktivnosti nošenja; koristite aktivnost jumpmastera za praćenje tri vrste skokova: HAHO, HALO i statički; pregledajte dva seta koordinatnih sustava, kao što su MGRS i geografska širina/dužina, na jednom zaslonu s dvostrukim GPS formatom; koristite Stealth način rada za isključivanje bežične komunikacije, ali i dalje pratite prijeđene udaljenosti i biometrijske podatke bez snimanja lokacije; kompatibilno s naočalama za noćno gledanje; i koristite unaprijed učitani Applied Ballistics Ultralight rješavač za pristup naprednim rješenjima za ciljanje na velikim udaljenostima.

Performanse: dosegnite nove dubine s ocjenom ronjenja od 40 metara i podrškom za aktivnosti ronjenja s bocama i apnejom; trenirajte kao nikad prije uz planove treninga snage, sportske treninge i praćenje izdržljivosti u stvarnom vremenu; i koristite značajke praćenja zdravlja 24/7 poput praćenja energije Body Battery, Pulse Ox1 i naprednog otkrivanja sna i drijemanja kako biste bolje razumjeli cjelokupno zdravlje.

Navigacija: pregledajte konture terena na TopoActive kartama; pristupite kartama za tisuće golf terena i skijališta diljem svijeta; navigirajte izravno do lokacije ili točke u svjetskoj zrakoplovnoj bazi podataka ili odaberite funkciju „Najbliže" za aktiviranje puta do obližnje zračne luke; i ostvarite vrhunsku točnost pozicioniranja pomoću višepojasnog GPS-a sa SatIQ tehnologijom i 3-osnim kompasom, žiroskopom i barometarskim visinomjerom.

Povezivost: kada je uparen s kompatibilnim Apple ili Android pametnim telefonom, koristite ugrađeni zvučnik i mikrofon za upućivanje i primanje telefonskih poziva sa zapešća; primajte pametne obavijesti; i brzo prolazite kroz redove na blagajni uz beskontaktno plaćanje Garmin Pay.

Dostupan za kupnju, tactix 8 Cerakote ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 1.599,99 €.