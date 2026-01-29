HONOR ubrzava rast u Srednjoj i Istočnoj Europi

Prema najnovijoj analizi istraživačke tvrtke Omdia, isporuke HONOR-ovih uređaja na međunarodna tržišta porasle su za oko 55 % na godišnjoj razini u razdoblju od prvog do trećeg tromjesečja 2025. godine. Time je prodaja izvan Kine prvi put dosegla gotovo polovicu ukupnog globalnog volumena brenda, što čini važnu prekretnicu u njegovom globalnom širenju. U istom razdoblju, Srednja i Istočna Europa bilježe rast isporuka od stabilnih 15 %.

Međunarodno poslovanje kao ključni pokretač rasta

Omdia ističe HONOR kao jednog od najbrže rastućih proizvođača pametnih telefona među vodećim globalnim brendovima. Ovakav zamah rezultat je pažljivo građenog pristupa koji kombinira tehnološku inovativnost, elegantan dizajn i širenje ponude u srednjem i premium segmentu.

Posebno se ističe cjenovni segment od 300 do 499 USD koji danas čini oko 23 % svih HONOR‑ovih međunarodnih isporuka, jedan od najvećih udjela među kineskim proizvođačima u ovoj kategoriji. Osim toga, HONOR učvršćuje poziciju u Zapadnoj Europi i ulazi u top pet brendova na ključnim tržištima poput Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske, dok istovremeno snažno napreduje u segmentu preklopnih pametnih telefona.

Srednja i Istočna Europa kao strateška regija za HONOR

Kako pokazuju podaci Omdije, Srednja i Istočna Europa (SIE) regija je od sve veće važnosti unutar HONOR-ovog internacionalnog poslovanja. U razdoblju od prvog do trećeg kvartala 2025. godine, isporuke brenda u Srednjoj i Istočnoj Europi porasle su za 15 %, što potvrđuje učinkovitost strategije proizvoda i intenziviranje aktivnosti na lokalnim tržištima.

HONOR-ov portfelj u regiji uključuje i modele iz popularne HONOR X serije, namijenjene širokoj skupini korisnika koji traže snažnu vrijednost za novac, ali i napredne uređaje iz HONOR Magic serije koji, između ostalog, nude inovativna rješenja za fotografiju, vrhunske performanse i značajke temeljene na umjetnoj inteligenciji koji olakšavaju svakodnevno korištenje.

Rezultati prodaje bi se mogli dodatno poboljšati nakon nedavnog predstavljana HONOR Magic8 serije kao i dodatnih novih modela koji će biti predstavljeni u nadolazećim mjesecima.