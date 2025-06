TV EYE najavljuju veliki koncert u Tvornici kulture

Rokenrol apostoli TV EYE vraćaju se na pozornicu Tvornice kulture! Zagrebački rock kvintet novu etapu u djelovanju benda najavljuje koncertom u omiljenoj koncertnoj dvorani te otvara svoju jesensku sezonu svirki u četvrtak, 16. listopada 2025 godine.

TV EYE - „Rush Hour"

TV EYE je nastao u proljeće 2019. godine iz želje nekolicine glazbenika za rekreativnim sviranjem, no ubrzo je prerastao u punokrvni autorski bend. Pod vodstvom autorskog dvojca koji čine Miran Kurspahić na vokalu i Saša Mitrović na ritam gitari te nekoliko izmjena u ritam sekciji, postavu benda uz njih čine Igor Cecelja na bubnjevima, Alan Mance na basu te novopridruženi lead gitarist Tom Šlogar. Bend iza sebe ima uspješan album prvijenac „Kick It Out" objavljen 2023. godine, a zaradio je brojne lovorike kritičara, kao i nominacije za Veliki prasak godine na Rock&Off nagradi. Mnogobrojnim su nastupima i svirkama osvajali publiku, a posebno se izdvaja nastup na Šalati s velikanima The Cult, kao i s legendarnim Godfathersima te s Električnim orgazmom u Tvornici kulture. Osim toga, svirali su na mnogobrojnim festivalima i u klubovima diljem Hrvatske.

TV EYE - „Friend zone"

TV EYE već radi na svom drugom studijskom albumu, a novo poglavlje započinje pod okriljem najveće diskografske kuće u Hrvatskoj, Croatia Records. Album su najavili trima dosad objavljenim singlovima: „Alone", „Friend zone" i „Rush Hour". Na najnovijem se singlu na lead gitari predstavio i najnoviji član benda, pjesmu je obogatila i suradnja s našom velikom glazbenicom Zvonkom Obajdin, a prati ga i spot u režiji Igora Cecelje. Moćna rock petorka nastavlja graditi svoj put inspiriran čvrstim i garažnim rokenrol zvukom, a svojom energijom i novim materijalom spremni su rasplesati sve ljubitelje izvornog rocka.

TV EYE - „Alone"

TV EYE ove jeseni stiže na pozornicu Tvornice kulture kako bi pred zagrebačkom publikom prezentirao svoj novi materijal i počastio ih zvukom sirovog garažnog rokenrola, a već za kasno ljeto najavljuju velike novosti i iznenađenja.

Ulaznice po cijeni od 8 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 10 eura.