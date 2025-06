Dire Straits Legacy stiže u Tvornicu kulture! Jedinstveni nastavak kultnih Dire Straitsa koji čine i četiri originalna člana benda stiže u Zagreb u subotu, 11. listopada 2025. godine. Za zagrebačku će publiku izvesti najveće hitove britanskog rock benda kao što su „Sultans of Swing", „Walk of Life", „Tunnel of Love", „Money for Nothing" i brojni drugi.

Dire Straits - „Sultans of Swing"

Dire Straits Legacy slavi glazbu Dire Straitsa s publikom diljem svijeta. Projekt je nastao iz ljubavi i poštovanja prema svemu što je napravio jedan od najvećih rock bendova svih vremena te okupio četiri originalna člana benda i vrhunske svjetske glazbenike. Nasljedstvo prenose Alan Clark, klavijaturist u prvoj postavi Dire Straitsa koji je s njima svirao čak 15 godina, dobitnik Grammyja i član Kuće slavnih gitarist Phil Palmer i perkusionist Danny Cummings koji su sudjelovali u snimanju albuma „On Every Street" te Mel Collins na saksofonu koji je s njima snimao singlove „Love Over Gold" i „Twisting by The Pool", dok su sva četiri glazbenika nastupala na njihovim svjetskim turnejama. Uz njih, postavu čine basist Steve Walters koji je svirao i s velikim imenima poput Georgea Michaela i Amy Winehouse Cristiano Micalizzi (bubnjar), jedan od najtraženijih europskih klavijaturista Primiano Di Biase te frontmen Marco Caviglia.

Dire Straits - „Money for Nothing"

Dire Straits osnovani su 1977. godine u Deptfordu, a prvu su postavu činili Mark Knopfler, John Illsley, David Knopfler i Pick Withers. Sljedeće su godine održali svoju prvu turneju kao support velikanima Talking Heads, a samo nekoliko mjeseci kasnije uslijedila je i njihova prva velika turneja u čak 55 gradova diljem Europe. Ubrzo su objavili i svoj debitantski album „Dire Straits" koji je osvojio visoko mjesto na UK ljestvici albuma, a uključivao je i veliki hit singl „Sultans of Swing". Sljedećim su albumom „Communiqué" već sljedeće godine osvojili brojne europske top ljestvice, a 1980. im se godine pridružio i Alan Clark. Uslijedio je „Making Movies" (1980.) koji je iznjedrio hitove „Romeo And Juliet", „Skateaway" i „Tunnel of Love" te albumi „Love Over Gold" (1982.), EP izdanje „ExtendedancEPlay" (1983.) i „Alchemy" (1984.). Albumom „Brothers in Arms" (1985.) oborili su sve rekorde, osvojili čak četiri Grammyja, prodano je čak 30 milijuna kopija diljem svijeta, a posebno su se izdvojili singlovi „Money for Nothing", „Walk of Life" i „So Far Away" koji su i danas jednim od najvećih rock hitova. Iste su godine svirali na Wembleyju u sklopu Live Aida, jednog od najvećih koncerata u povijesti. Svoj su posljednji studijski album „On Every Street" Dire Straits objavili 1991. godine, nakon čega su uslijedila live izdanja i brojne kompilacije. Iza sebe imaju čak šest platinastih albuma i najveće rock hitove u posljednjih nekoliko desetljeća.

Dire Straits - „Tunnel of Love"

Dire Straits Legacy, iskustvo najbliže originalnom bendu, u Tvornicu kulture donosi setlistu najvećih obožavanih rock hitova među kojima su „Sultans of Swing", „Money for Nothing", „Romeo and Juliet", „Twisting by the Pool", „Telegraph Road" i „Brothers in Arms".

Regularne ulaznice po cijeni od 45 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online u sustavu CoreEvent. Na dan koncerta cijena regularne ulaznice iznosit će 50 eura.

U prodaji su i ulaznice za VIP galeriju po cijeni od 70 eura. Ulaznica vrijedi za minimalno dvije ili maksimalno šest osoba, ovisno o stolu.