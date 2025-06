Sve je spremno za sunčano sedamnaesto izdanje INmusic festivala!

Festivalski organizatori s ponosom najavljuju da je sve spremno za bogat glazbeni program, međunarodne i domaće zvijezde te brojne dodatne sadržaje koji će obilježiti ovogodišnje ljeto!

Festivalski kamp otvara se danas u podne, a brojni kamperi iz cijelog svijeta polako pristižu na jarunske otoke. Vrata festivala otvaraju se u ponedjeljak, 23. lipnja u 16:30 sati, kao i sve preostale festivalske dane. Ovogodišnji lineup donosi impresivnu kombinaciju velikih imena i novih glazbenih otkrića. Prvi dan festivala posjetitelje očekuje fantastičan nastup grupe Air, a uz njih će dan uveličati Fontaines D.C., The Streets, YARD i brojni drugi izvođači. Drugog dan INmusic festivala #17, 24. lipnja, donosi energične Kasabian, a prije njih nastupaju Michael Kiwanuka, Kim Deal, Press Club i mnogi drugi izvođači. Treći dan INmusic festivala, 25. lipnja, posjetitelje očekuje moćan nastup Massive Attack, a odličnu atmosferu zadnjeg dana festivala zagarantirat će St. Vincent, Foster the People, The Murder Capital uz brojne druge.

Detaljan program i cjelovita festivalska satnica dostupni su putem linka: inmusicfestival.com/program/2025?view=lineup

RSC Jarun je pješačka zona te nije dozvoljen ulazak vozila u njegov perimetar, pa organizacija festivala poziva sve posjetitelje da na INmusic dođu javnim prijevozom. U suradnji sa Sektorom za promet Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, ZET autobusna linija 113 će prometovati od okretišta Ljubljanica, na Jarun dolazi na ulaz Hrgovići, potom kruži Jarunom i ostavlja publiku ispred festivalske lokacije te se bus vraća prema okretištu Ljubljanica i napušta Jarun na izlazu Hrgovići. Autobus će voziti svakih 15 minuta u razdoblju od 15:00 sati do 05:00 sati svaki festivalski dan, čime će svim posjetiteljima biti omogućen povratak s festivala korištenjem javnog prijevoza. U blizini festivalskog ulaza postavljen je veliki broj novih vezišta za bicikle posjetitelja, a više informacija o sigurnosnim ograničenjima možete pronaći na službenim stranicama INmusic festivala.

Zbog najavljenog sunčanog vremena i višestrukih upita za unos sredstava za zaštitu od sunca i insekata, podsjećamo na dozvoljene vrste zaštitnih sredstava - na festival je dozvoljen unos zaštitnih sredstava protiv sunca i insekata isključivo u plastičnim pakiranjima do 100ml zapremine (uključujući plastične bočice s pumpicom). Na festival nije dozvoljen unos sredstava u bočicama pod pritiskom (aerosola) i stick pakiranja te zaštitnih sredstava u plastičnoj ambalaži iznad 100 ml zapremine.

Zbog sigurnosnih zahtjeva izvođača sva pića na festivalu moraju se istakati u čaše ili izdavati u otvorenoj ambalaži. Izvođači postavljaju takav zahtjev kako bi se u potpunosti uklonila mogućnost da primjerice zatvorena boca vode postane projektil koji može brzo letjeti te ozlijediti izvođača ili nekoga u publici.

Publici je dostupna besplatna voda za piće u prostoru festivala.

Kupovina pića i hrane na festivalu vrši se isključivo s pomoću INmusic festivalske bezgotovinske narukvice koju možete aktivirati na jednoj od TOP-UP blagajni nasuprot glavne pozornice na festivalskom otoku ili na TOP-UP blagajni festivalskog kampa. Nadopuna INmusic festivalske bezgotovinske narukvice moguća je gotovinom i bankovnim karticama, a više informacija može se pronaći na službenoj web stranici INmusic festivala. Festival moli publiku za što raniji dolazak na festival u ponedjeljak kako bi se nužne tehničke radnje obavile što protočnije.

Replika Teslinog tornja izgrađena 2016. godine i ove godine će biti atrakcija tijekom sva tri dana održavanja festivala uz odličan live VJ program. Publika će i ove godine moći uživati u Šumi Striborovoj, Silent partyju, Minikultura stageu i karaokama uz brojne nove dodatne sadržaje kao što je Silent Cinema, zvučna kupka, te nova BSK (brzo-kratko-slatko) zona uz jedinstveni Foto Booth dok su za najmlađe festivalske posjetitelje osigurane likovne radionice.

Sve ulaznice na festivalskom ulazu se mijenjaju za festivalske narukvice. Posjetitelji se mole da narukvice ne trgaju, režu ili na bilo koji način oštećuju jer tada prestaju biti važeće. Festivalske narukvice vrijede za jedan ulazak dnevno, nakon izlaska iz festivalskog prostora povratak s istom narukvicom iz sigurnosnih razloga više nije moguć do početka sljedećeg festivalskog dana. Pravilo vrijedi na glavnom ulazu u festival. Pravilo jednog ulaska dnevno ne odnosi se na kamperske narukvice, ali se u tom slučaju moraju koristiti posebni kamperski ulazi.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 119 EUR (+ troškovi transakcije) te sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 59 EUR (+ troškovi transakcije).

U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 17. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog festivalskog webshopa.