Rum Smugglers uz Eluveitie u Boogaloou

Na koncertu švicarskih folk metal velikana Eluveitie koji će se održati 16. prosinca u Boogaloou, pridružit će im se zagrebački Rum Smugglers, domaći pirate metal sastav koji će dodatno začiniti i zaokružiti ovu glazbenu večer. Tom će prilikom promovirati svoj debitantski album simboličnog naziva "I". Ulaznice u pretprodaji stoje 36 eura i dostupne su putem Hangtime weba te u Dirty Old Shopu za ljubitelje fizičkih primjeraka. Na dan koncerta cijena će biti 39 eura. S obzirom na to da se očekuje velika posjećenost, organizatori preporučuju nabavku ulaznica unaprijed.

Ulaznice: https://bit.ly/4l0GGiv

Zagrebački Rum Smugglers smatraju se prvim hrvatskim pirate metal bendom. Osnovani su 2011., a njihova inspiracija dolazi od imena kao što su Alestorm, Running Wild, Skyclad i The Real McKenzies. Početkom listopada objavili su svoj prvi album "I", koji zapravo objedinjuje njihova prva dva EP-a. Postavu čine: Marin Barišić - vokal, gitara, Goran Zovak - vokal, gitara, Vanja Štrukelj - vokal, klavijature, Josip Vuksan - bas i Marko Vučković - bubanj.

Eluveitie je osnovan 2002. u Winterthuru pod vodstvom Chrigela Glanzmanna, karizmatičnog frontmena i multiinstrumentalista. Već s debitantskim albumom "Spirit" (2006.) bend privlači pozornost metal publike zahvaljujući osebujnom spoju električnih gitara s tradicijskim instrumentima poput gajdi, hurdy-gurdyja, frule, viole i mandoline. Njihovi tekstovi, nerijetko pisani na galskom, istražuju keltsku mitologiju i povijest.

Pravi prodor stiže 2008. s albumom "Slania", nakon čega potpisuju za Nuclear Blast i postaju jedan od ključnih predstavnika žanra. Album "Helvetios" (2012.) postiže komercijalni uspjeh diljem Europe i dodatno učvršćuje njihov status. Nakon značajnih promjena u postavi 2016., bend ulazi u novu fazu dolaskom vokalistice i harfistice Fabienne Erni te hurdy-gurdy sviračice Michaline Malisz. Njihov doprinos jasno se čuje na albumima "Evocation II: Pantheon" (2017.) i "Ategnatos" (2019.). Najnoviji album "Ànv", objavljen u travnju ove godine, predstavlja Eluveitie u njihovoj najdinamičnijoj i najzrelijoj formi, a upravo njega promoviraju na aktualnoj turneji.

Bend je dosad nastupio na najvažnijim svjetskim metal festivalima - od Wacken Open Aira i Hellfesta do Metal Daysa - a njihovi koncerti redovito pune klubove i dvorane. Hrvatska publika dobro ih poznaje iz prethodnih nastupa u Močvari i Tvornici kulture. Ovaj susret osmeročlanog švicarskog sastava i domaćih pirate metal predstavnika obećava večer ispunjenu energijom, virtuoznošću i jedinstvenim spojem moderne metal snage i drevnih keltskih motiva. Vidimo se 16. prosinca u Boogaloou!