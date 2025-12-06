Autechre u Tvornici kulture

Nakon brojnih rasprodanih nastupa tijekom 2025. godine, Sean Booth i Rob Brown, poznatiji kao Autechre, spremaju se za još jednu intenzivnu koncertnu godinu s nastupima uživo u Japanu u veljači, te novonajavljenim datumima diljem Europe u rujnu i listopadu 2026., uključujući njihov najveći koncert u životu koji će se održati u Londonu.

Autechre su u proteklih 38 godina prevalili dug put od početne inspiracije tada bujajućim technom i hip-hopom, do statusa neupitnih ikona eksperimentalne elektroničke glazbe. Tijekom devedesetih postali su jednim od nosivih stupova, s Aphex Twinom, Squarepusherom i Boards of Canada, danas kultnog Warp Recordsa za koji su objavili sve svoje albume. Konstanta težnja u smjeru pomicanja granica i razbijanja uvriježenih normi, dovela ih je do jedinstvenog koncepta živih nastupa koji se odvijaju u potpunom mraku, s fokusom publike na ono što je jedino bitno - glazbu koja dopire s pozornice.

Ograničeni broj ulaznica bit će dostupan kroz ekskluzivan fan presale za koji se može prijaviti na sljedećem linku: https://autechre.warp.net/register

Službena prodaja za koncert u Tvornici 30. 9. 2026. kreće u četvrtak, 4. 12. 2025. u 12:00 putem CoreEventa, a istovremeno će krenuti i prodaja fizičkih ulaznica u Dirty Old Shopu i Rockmarku. Cijena ulaznica u pretprodaji iznosit će 29 eura, a na dan koncerta 34 eura.

VAŽNO! Zbog jedinstvenog koncepta njihovih nastupa koji su fokusirani na glazbu koja dopire s pozornice i odvijaju se u potpunom mraku, u prodaji će biti 20% ulaznica manje od punog kapaciteta dvorane.