Kultni i nagrađivani zagrebački duo Bolesna Braća dolaze u Boogaloo!

Kao pioniri hrvatskog hip-hopa, Petar Radojčić - Bizzo i David Vurdelja - Baby Dooks, dio su legendarnog kolektiva Blackout Project. Rame uz rame s Tram 11, TBF-om, Neredom & Stokom, El Bahatee-em, Elementalom, Kooladeom & Dashom, jedni su od glavnih figura početka hrvatske hip-hop scene te članovi zlatne generacije repera i producenata čiji su rad i albumi neupitno utjecali na razvoj hrvatske i šire regionalne scene.

S tri studijska albuma - Lovci na Šubare (dobitnik Porina za najbolji hip-hop album), kultnim Radio Fanfara te eksperimentalnim Velikim Umovima 21. stoljeća - Bolesna Braća potvrdila su status umjetnika koji pomiču granice.

Njihovi singlovi redovito su zauzimali vrhove top-lista, a rime i reference iz pjesama Čiča Miča, Lovačke Priče, Patriša, Telefon Faki, Looka & Borna odavno su ušle u svakodnevni hrvatski žargon. Generacije - od vrtićke djece do baka i djedova - i dalje ih citiraju, pjevaju i dijele po radiju, streamingu i društvenim mrežama.

Tijekom karijere surađivali su s glazbenicima koje posebno cijene: Dinom Dvornikom, Edom Maajkom, Cubismom, Pips Chips & Videoclipsima i Kristijanom Beluhanom.

Kao ključne utjecaje ističu ikone funka, rapa i alternativne glazbe poput Georgea Clintona, Parliament Funkadelica, Eric B & Rakima, Beastie Boysa, Pharcydea, Redmana, EPMD-a, Bad Brainsa, M.O.P., Geto Boysa, Das EFX-a, D'Angela, Black Moona i Funkdoobiesta.

Poznato je da Braća rijetko i pažljivo biraju svoje nastupe. Nakon rasprodanog koncerta u Vintageu, u travnju ove godine, Bolesna Braća odabrala su upravo Boogaloo za svoj veliki povratak na pozornice 2026. godine.

Očekuje nas poseban koncert s bendom, još nenajavljenim gostima i repertoarom koji je obilježio živote mnogih.

Za zagrijavanje i after party pobrinut će se DJ Phat Phillie i Marvel, što znači - hip-hop takeover do ranih jutarnjih sati.

31. siječnja 2026. - Boogaloo Zagreb - jedinstvena prilika da Bolesnu Braću gledate uživo.

Ulaznice u pretprodaji putem Entrio sustava po cijeni od : early bird - 15 eura, regular 20 eura te, ukoliko ih još ostane, na dan koncerta po cijeni od 25 eura.

Link na ulaznice : https://www.entrio.hr/event/bolesna-braca-28832