Trump neće napraviti neke velike promjene

Projekt Climate Action Tracker (CAT) u novoj analizi klimatskih planova država izračunao je da bi Trumpovo povlačenje iz zelenih sporazuma moglo povisiti temperaturu Zemlje za oko 0,04 stupnja do kraja stoljeća.

Bill Hare iz Climate Analyticsa, jedne od grupa koje stoje iza CAT-a, rekao je da bi povratak republikanca mogao imati „stvarno malen" utjecaj.

„Šteta koju bi to učinilo za globalno klimatsko djelovanje, ako će se zadržati samo na SAD-u tijekom četiri do pet godina, vjerojatno je nadoknadiva", smatra Hare.

No on upozorava da bi utjecaj mogao biti značajno veći ako će se druge države povesti za umanjenim ambicijama SAD-a, drugog najvećeg svjetskog odašiljatelja stakleničkih plinova, koristeći ih kao alibi za svoje nedjelovanje.

Situacija će biti jasnija u narednim tjednima i mjesecima jer bi države trebale Ujedinjenim narodima prijaviti svoje nove, ažurirane planove smanjenja stakleničkih plinova.

Hare ističe da će od ključne važnosti biti reakcija Kine, najvećeg svjetskog odašiljatelja štetnih plinova, gotovo 2,5 puta više od SAD-a.