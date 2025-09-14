Klimatske promjene sve su snažnije

CAT je izračunao da je, prema aktualnim planovima država, svijet na putu zagrijavanja od čak 2,6 stupnjeva do kraja stoljeća.

U odvojenom izvješću, CAT je istražio planove najvećih svjetskih zagađivača stakleničkim plinovima. SAD tvrdi da će do 2030. prepoloviti emisije u svim sektorima u odnosu na 2005. godinu

CAT upozorava da se američke emisije moraju smanjiti za 65 posto ovo desetljeće te 80 posto do 2035. kako bi bile u skladu s ciljem od 1,5 stupnjeva.

Kina, čiji se plan teg čeka, mora smanjiti emisije stakleničkih plinova za 66 posto do 2030. u odnosu na razine iz 2023. te za 78 posto do 2035. godine.

„Kad se gledaju potrebne razine smanjenja emisija, razumno je pitati: kako je to moguće?", rekao je Hare o projekcijama za Kinu.

„Kratak odgovor je da je to zbog toga što možemo dekarbonizirati energetski sektor gotovo svugdje, i to brzo. Prva stvar je odustati od ugljena".

Kina istovremeno gradi elektrana na ugljen koliko i cijeli svijet zajedno, pa je Reuters u veljači izvijestio da je u protekle dvije godine odobrila 218 gigavata novih elektrana, dovoljno da se „strujom opskrbi cijeli Brazil".

Izvješće CAT-a dolazi nakon što je u srijedu objavljeno istraživanje koje je zaključilo da su emisije stakleničkih plinova iz fosilnih goriva ove godine dosegle nove rekorde, što znači da će u budućnosti biti potrebni još snažniji rezovi ako će svijet htjeti ostvariti zacrtani cilj.

Emisije od ugljena, 41 posto ukupnih emisija iz fosilnih goriva, ove su godine narasle za 0,2 posto, pokazuju projekcije Global Carbon Projecta. Taj postotak je pao u SAD-u i Europskoj uniji, a narastao u Indiji, Kini i ostatku svijeta.