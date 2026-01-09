10 razloga za Veganuary

U sklopu globalne inicijative Veganuary, koja potiče ljude da tijekom siječnja isprobaju vegansku prehranu, Valentina Balgavi, certificirana nutricionistica (Association for Nutrition) specijalizirana za vegansku prehranu, u kratkom i vedrom videu poziva sve da se pridruže ovom izazovu, bez pritiska, restrikcija i kompliciranih pravila.

Valentina Balgavi autorica je bloga „Thyme with Tina", na kojemu dijeli besplatne savjete o veganstvu, jednostavne i ukusne recepte te preporuke mjesta s veganskom ponudom. Njezina je misija pomoći ljudima da se osjećaju dobro u vlastitom tijelu, mentalno i fizički, bez brojanja kalorija, velikih odricanja i stalnih dijeta. U svojem radu često ističe znanstveno utemeljene zdravstvene prednosti biljne prehrane za sve te razotkriva mitove o veganstvu kojih se, kako ističe, napokon trebamo osloboditi.

U videu Valentina izdvaja 10 razloga zašto je Veganuary, čija je hrvatska inačica Vege izazov, odlična ideja za početak godine:

Lakša i bolja probava

Prehrana bogata vlaknima iz povrća, voća, mahunarki i cjelovitih žitarica potiče zdrav rad probavnog sustava i hrani crijevnu mikrofloru. Veći unos raznolikih biljnih namirnica može biti ključan za zdravlje crijeva, što se često osjeti kroz uredniju probavu i manje probavne tegobe. Mnogi već u prvim tjednima biljne hrane primjećuju manju nadutost, lakši osjećaj nakon obroka i općenito se bolje osjećaju.

Više energije tijekom dana

Sudionici Veganuaryja često navode porast energije kao jednu od prvih promjena koju primijete. U Veganuaryjevom istraživanju i sažecima iskustava sudionika ističe se da mnogi prijavljuju više energije, bolje raspoloženje i osjećaj vitalnosti nakon prelaska na biljnu prehranu. Kako obroci postaju lakši, a jelovnik raznovrsniji, mnogi doživljavaju manje padova energije i manju pospanost nakon jela, što olakšava koncentraciju i dnevni ritam.

Zdravija i blistavija koža

Cjelovite biljne namirnice donose veći unos vitamina, minerala i antioksidansa, što se kod mnogih ljudi odražava i na koži. Mnogi pritom primjećuju manje upalnih reakcija, ujednačeniji ten i svježiji izgled, osobito kada se uz biljnu prehranu poveća unos vode i smanji udio procesuirane hrane.

Kuhanje postaje kreativnije i zanimljivije

Veganuary otvora vrata novim namirnicama i jednostavnim trikovima u kuhinji, od mahunarki i tofua do umaka, začina i brzih jela u veganskoj verziji. U šestomjesečnom istraživanju sudionici su često naveli da su dobili više inspiracije u kuhinji i postali sigurniji u pripremi obroka, što je jedna od promjena koja se najlakše zadrži i nakon siječnja. Kada jednom otkriju nekoliko svojih favorita, kuhanje prestaje biti obaveza i postaje kreativno istraživanje okusa.

Ušteda novca

Osnovne biljne namirnice, mahunarke poput graha, žitarice poput riže, krumpir, tjestenine i sezonsko voće i povrće vrlo su povoljne, što Veganuary može učiniti i financijski pristupačnim. Uz biljnu prehranu i dobru organizaciju, mnogi smanjuju bacanje hrane te štede i vrijeme i novac.

Manji utjecaj na okoliš

Veganska prehrana iznimno je korisna za planet. Štoviše, takva prehrana najveći je pojedinačni način smanjenja negativnog ekološkog utjecaja na planet, uključujući utjecaj na korištenje zemljišta, jer se 83 % svjetskog poljoprivrednog zemljišta koristi zbog uzgoja životinja za hranu. Za mnoge sudionike osjećaj da osobnim izborom mogu smanjiti svoj ugljični otisak i birati održivije navike dodatna je motivacija.

Suosjećanje prema životinjama

Za velik broj ljudi najjači razlog za odvažiti se na Vege izazov je etički: veganstvo znači prehranu koja ne uključuje iskorištavanje životinja. U sažetku kampanje iz 2022. godine ističe se da su svi sudionici Veganuaryja zajedno spasili više od dva milijuna životinja u jednome mjesecu.

Usvajanje zdravijih prehrambenih navika

Veganuary može biti trening za svakodnevne dobre navike: više kuhanja, više raznolikih namirnica i manje oslanjanja na prerađenu hranu. U samo mjesec dana mnogi steknu ideje i rutinu zbog kojih im zdraviji izbori postanu lakši i prirodniji.

Mentalni „reset" i novi pogled na prehranu

Biljna prehrana u siječnju može poslužiti kao svojevrsni „reset" nakon blagdanskog razdoblja i navika koje često uključuju više teške hrane. Mjesec dana biljne prehrane pruža priliku da se preispitaju vlastiti izbori, vrati osjećaj kontrole i steknu zdravije navike, što mnogi povezuju s boljim raspoloženjem, više energije i mentalnom lakoćom.

Izazov ne završava s krajem siječnja

Veganuary je odlična odskočna daska za promjene koje mogu trajati. Mnogi sudionici nastave jesti biljno i nakon siječnja ili barem znatno smanje namirnice životinjskog podrijetla jer otkriju da je sve jednostavnije nego što su očekivali i da se, uz malo prakse, lako pronađu omiljeni okusi i rutine. Veganuary je često tek početak.

Prijatelji životinja još jednom pozivaju sve da se uključe u hrvatsku inačicu Veganuaryja klikom na www.veganopolis.net i bez pritiska isprobaju vegansku prehranu uz ideje, recepte i korisne informacije. Video sa 10 razloga za Veganuary možete pogledati na www.prijatelji-zivotinja.hr.