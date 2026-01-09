Kaznena prijava zbog smrti sedam štenaca

Povodom slučaja ostavljanja sedam štenaca na samu Novu godinu, u mjestu Lukavec pokraj Zagreba, udruga Prijatelji životinja podnijela je Općinskom državnom odvjetništvu kaznenu prijavu protiv dvije ženske osobe zbog sumnje na kazneno djelo napuštanja životinja s posljedicom smrti. U kaznenoj prijavi, između ostaloga, predlažu da državno odvjetništvo u postupku ne prihvati naknadne pokušaje relativizacije ili prikazivanja radnji kao „spašavanja", s obzirom na snimkama zabilježene činjenice i smrt štenadi te da sud, u slučaju utvrđene krivnje, izrekne ženama sigurnosnu mjeru zabrane držanja i nabavljanja životinja u trajanju od jedne do pet godina, sukladno odredbama Kaznenog zakona.

No Prijatelji životinja smatraju i da se istragom treba otkriti gdje je nekastrirana i vjerojatno nemikročipirana i necijepljena majka preminulih štenaca, koja će za pola godine imati nove štence: „Umjesto zakonski kažnjivog napuštanja životinja, svaki skrbnik pasa mora štence označiti mikročipom, oglasiti za udomljavanje i udomiti, a kujicu kastrirati kako se ne bi ponovilo novo leglo."

35 sekundi gledala u vrećicu, nagazila štence nogom

Podsjetimo, nadzorne kamere snimile su dvije ženske osobe koje su taksi-vozilom došle na parkiralište kod vatrogasnog doma, gdje je jedna od njih iz vozila iznijela otvorenu vrećicu sa živim životinjama i odložila ju na tlo gledajući u njezin sadržaj. Druga žena ubrzo joj se pridružila. Od spuštanja vrećice do odlaska proteklo je najmanje 35 sekundi, tijekom kojih su obje imale jasan vizualni uvid u sadržaj vrećice. Pri odlasku, jedna od žena nogom je nagazila vrećicu u kojoj su se nalazili bespomoćni mladunci. Oko sat vremena kasnije u istoj je vrećici pronađeno sedam smrznutih mrtvih štenaca. Takvo postupanje isključuje mogućnost nehata ili nesvjesnosti o posljedicama.

Jasna uzročna veza između ostavljanja životinja i njihove smrti

U kaznenoj prijavi Prijatelji životinja navode da radnje dviju žena ispunjavaju elemente kaznenog djela napuštanja životinja iz članka 205.a Kaznenog zakona. Namjera trajnog rješavanja životinja proizlazi iz svjesnog prijevoza na drugu lokaciju, ostavljanja životinja u vrećici na hladnome tlu, u uvjetima koji onemogućavaju njihovo preživljavanje, izostanka veterinarske skrbi i bilo kakve pomoći. Uzročna veza između radnji počiniteljica i smrti štenaca izravna je, jasna i vremenski neposredna.

Smrt štenaca bila je objektivno predvidiva

„Obje žene svjesno su dovele životinje u stanje neposredne životne ugroženosti u uvjetima u kojima je smrt mladunaca bila objektivno predvidiva, čime su prihvatile mogućnost takve posljedice. Takvo postupanje ne može se tumačiti kao pomoć jer pomoć znači osigurati skrb, skloniti životinje na toplo ili ih predati nadležnim službama, što ovdje nije učinjeno. Kaznena odgovornost se pritom ocjenjuje prema objektivnim radnjama i njihovim posljedicama, a ne prema naknadnim tvrdnjama o dobroj namjeri. Ostavljanjem štenaca na ledenom tlu prihvatile su rizik njihova umiranja, a izravni rezultat je njihova smrt", ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u Prijateljima životinja.



Zakon se ne provodi svugdje

Naglašava da je slučaj iz Lukavca posljedica dugogodišnjeg izostanka sustavne provedbe Zakona o zaštiti životinja na lokalnoj razini: „Prije svega, bitna je kontrola obaveznog mikročipiranja pasa jer se samo tako može utvrditi podrijetlo štenaca i odgovornost skrbnika. Također, zakonska je obaveza svakoga tko skrbi o psu ili mački kontrola razmnožavanja životinja, odnosno kastracija kao osnovna preventivna mjera. Bez toga, neželjena legla i dalje završavaju napuštanjem i smrću. Stoga mnoge lokalne zajednice financiraju kastracije skrbničkih životinja, što je nužno i pohvalno."

Prijatelji životinja očekuju da Državno odvjetništvo provede učinkovit kazneni postupak jer je nužno spriječiti praksu nekažnjivosti i naknadne relativizacije očitog kaznenog djela: „Važno je sankcionirati skrbnike životinja koji kontinuirano krše zakon i pune skloništa odbačenim psima, kao i jedinice lokalne samouprave koje ne provode zakon. Bez kontrole mikročipiranja pasa, kastracije pasa i mačaka te sankcioniranja odgovornih, ovakvi će se slučajevi ponavljati, s istim ishodom i istim izgovorima."

Više informacija o zakonskim obavezama jedinica lokalne samouprave i prednostima kastracije dostupno je na www.prijatelji-zivotinja.hr.