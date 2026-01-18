Tri rana znaka depresije

Iako je ideju o Plavom ponedjeljku 2004. godine osmislila jedna putnička agencija kako bi potaknula rezervacije putovanja, početak godine zaista može biti teško razdoblje. Prepoznavanje simptoma depresije kod sebe ili bližnjih nije uvijek jednostavno, piše Express.

Profesor Ahmed Hankir, psihijatar kojeg na TikToku prati više od 426.000 ljudi, u videu je objasnio tri rana znaka upozorenja na depresiju. Naveo je da bi svatko tko iskusi jedan ili više ovih simptoma trebao razgovarati sa stručnjakom.

Smanjena energija i motivacija

"Depresija može iscrpiti svu energiju iz vašeg tijela", rekao je Hankir, dodajući da se ne radi samo o fizičkoj, već i o emocionalnoj i mentalnoj iscrpljenosti. "Depresivne osobe često nemaju energije i motivacije da ustanu iz kreveta i vrlo lako mogu provesti cijeli dan ležeći u krevetu ne radeći apsolutno ništa."

Gubitak interesa i zadovoljstva u životu

Drugi znak je gubitak interesa za aktivnosti koje su osobi nekada donosile radost. "Depresivna osoba može izgubiti sav interes za aktivnosti u kojima je nekad stvarno uživala, uključujući svoje omiljene hobije. Depresivne osobe mogu iskusiti nešto što se zove anhedonija", objasnio je. "Možda ste se već susreli s pojmom hedonizam, što je potraga za užitkom. Anhedonija je potpuni nedostatak užitka koji biste, na primjer, inače dobili jedući svoje omiljeno jelo ili iz intimnosti sa svojim romantičnim partnerom."

Poteškoće s koncentracijom

Depresija može značajno utjecati i na sposobnost koncentracije. "Depresivne osobe mogu imati poteškoća s koncentracijom", rekao je Hankir. "Toliko da mogu izgledati odsutno ili izgubljeno." Pojasnio je da se takve osobe teško usredotočuju na razgovor te da problemi s koncentracijom mogu biti toliko izraženi da nalikuju demenciji. "Mogu se boriti s praćenjem razgovora jer su naizgled izgubljeni u vrtlozima svojih depresivnih umova. Zapravo, problemi s koncentracijom kod osoba s depresijom mogu biti toliko ozbiljni da biste mogli pomisliti da su razvile demenciju, iako zapravo nisu."

"Izraz za to je pseudo-demencija. Nakon što se liječi temeljna depresija, obično s terapijom antidepresivima, problemi s koncentracijom nestaju", zaključio je. Profesor Hankir ipak napominje: "Samo zato što možda doživljavate jedan ili sve ove simptome, to ne znači nužno da razvijate depresiju."