Danas je najdepresivniji dan u godini, Blue Monday

Plavi ponedjeljak naziv je koji se koristi za treći ponedjeljak u siječnju, a često se opisuje kao „najdepresivniji dan u godini". Taj pojam postao je popularan početkom 2000-ih, kada je britanska PR tvrtka objavila da je matematičkom formulom izračunala dan kada se ljudi osjećaju najlošije. Iako znanstvena zajednica nikada nije potvrdila tu formulu, Plavi ponedjeljak ostao je u javnosti kao simbol zimskog umora, lošeg raspoloženja i općeg pada motivacije.

Jedan od glavnih razloga zašto se Plavi ponedjeljak povezuje s negativnim emocijama jest kombinacija nekoliko čimbenika. Nakon blagdana mnogi se suočavaju s financijskim troškovima, povratkom radnim obvezama i osjećajem da su novogodišnje odluke već počele slabiti. Uz to, zimsko razdoblje donosi manje sunčeve svjetlosti, što može utjecati na razinu energije i raspoloženje. Kraći dani, hladnoća i manjak društvenih aktivnosti često pojačavaju osjećaj melankolije.

Ipak, važno je naglasiti da Plavi ponedjeljak nema stvarnu znanstvenu osnovu. Psiholozi ističu da raspoloženje ne ovisi o jednom danu u godini, već o nizu osobnih, socijalnih i bioloških čimbenika. Osjećaj tuge ili bezvoljnosti u zimskim mjesecima može biti povezan sa sezonskim afektivnim poremećajem, ali i sa stresom, umorom ili životnim okolnostima. Stoga se Plavi ponedjeljak treba promatrati više kao marketinški fenomen nego kao stvarni psihološki događaj.

Unatoč tome, ovaj dan može poslužiti kao podsjetnik da je važno brinuti se o vlastitom mentalnom zdravlju. Umjesto da ga doživljavamo kao „najgori dan u godini", možemo ga iskoristiti za male, pozitivne promjene u svakodnevici. Kratka šetnja na svježem zraku, razgovor s prijateljima, bavljenje hobijem ili jednostavno odmor mogu značajno poboljšati raspoloženje. Također, postavljanje realnih ciljeva i prihvaćanje da nije potrebno biti savršen mogu pomoći u smanjenju pritiska koji sami sebi namećemo.

Plavi ponedjeljak nas podsjeća da su emocije promjenjive i da loši dani ne traju vječno. Umjesto da se usredotočimo na negativne aspekte zime, možemo pokušati pronaći male izvore radosti u svakodnevnim trenucima. Na taj način, čak i dan koji nosi „plavu" etiketu može postati prilika za brigu o sebi, jačanje otpornosti i stvaranje pozitivnijeg pogleda na nadolazeće mjesece.