Čistoća je pola zdravlja... a drugu polovicu zaboravljate?

Čistoća je vrlina koju definitivno trebate imati, no jednako tako ne treba sve s čime dolazite u dodir biti apsolutno sterilno, čak niti unutar četiri zida koji se zovu domom, tvrde njemački stručnjaci.

Neke bakterije ne štete zdravlju, nego čak pomažu u izgradnji tjelesnih obrambenih mehanizama. Dezinfekcijska sredstva stoga se trebaju koristiti samo kad je to u potpunosti potrebno, tvrdi njemački centar za savjetovanje potrošača.

Jedan od mogućih razloga za to je ako netko od ukućana ima zaraznu bolest. No usprkos prisutnosti agresivnih sredstava za čišćenje u kućanstvima, mnoga mjesta ostaju zanemarena, a upravo su ona trebaju biti čišćena takvim sredstvima zbog štetnih bakterija.

Primjer su hladnjaci koji se treba redovito čistiti, kao i kvake na vratima ili daljinski upravljači i telefoni.