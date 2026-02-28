« Lifestyle BODY&SOUL
objavljeno prije 1 sat i 33 minute
ZNALI SMO!

Čistoća je pola zdravlja... a drugu polovicu zaboravljate?

Dezinfekcijska sredstva trebaju se koristiti samo kad je to u potpunosti potrebno, tvrdi njemački centar za savjetovanje potrošača.

Ne treba sve čistiti do bola...
Ne treba sve čistiti do bola... (Arhiva)
Čistoća je vrlina koju definitivno trebate imati, no jednako tako ne treba sve s čime dolazite u dodir biti apsolutno sterilno, čak niti unutar četiri zida koji se zovu domom, tvrde njemački stručnjaci.

Neke bakterije ne štete zdravlju, nego čak pomažu u izgradnji tjelesnih obrambenih mehanizama. Dezinfekcijska sredstva stoga se trebaju koristiti samo kad je to u potpunosti potrebno, tvrdi njemački centar za savjetovanje potrošača. 

Jedan od mogućih razloga za to je ako netko od ukućana ima zaraznu bolest. No usprkos prisutnosti agresivnih sredstava za čišćenje u kućanstvima, mnoga mjesta ostaju zanemarena, a upravo su ona trebaju biti čišćena takvim sredstvima zbog štetnih bakterija. 

Primjer su hladnjaci koji se treba redovito čistiti, kao i kvake na vratima ili daljinski upravljači i telefoni.

28.02.2026. 11:01:00
    
