8 prirodnih zamjena za šećer

Iako pretjerana konzumacija šećera šteti zdravlju i dobroj liniji, rafinirani šećer se kao pojačivač okusa danas nalazi u većini industrijskih proizvoda. Dokazano je da pretjerivanje sa šećerom potiče depresiju, srčane bolesti i želju za slatkim, ali često ni sami nismo svjesni koliko šećera posredno i neposredno unosimo u organizam iz dana u dan. Priroda nam je, srećom, dala deset zdravih alternativnih sladila:

1. Stevia

Biljka o kojoj se u posljednje vrijeme sve više piše i prirodno sladilo koje u Europskoj uniji službeno još uvijek nije dopušteno. Stevia je oko 300 puta jača od bijelog šećera, nema kalorija i može se uzgajati u vlastitom vrtu.

2. Med

Najsavršeniji proizvod prirode u kojem se nalaze gotovo svi sastojci koji grade ljudski organizam - vitamini, minerali, aminokiseline i enzimi. Nema rok trajanja i vrlo je raznolik u primjeni - može se koristiti kao sladilo za tople i hladne napitke, namaz na kruhu, umak za salate, meso i ribu ili jesti samostalno.

3. Javorov sirup

Iako sadrži šećer, zdraviji je od klasičnog bijelog šećera i sadrži vitamine, natrij, kalij, kalcij i željezo. Indijanci su ga koristili kao sladilo za jela i pića, a danas se zbog svog specifičnog okusa koristi u desertima.

4. Glukoza

Brz izvor energije i pokretač svih aktivnosti u tijelu, uključivši rad mozga. Glukoza je jednostavni šećer kojeg organizam lako i brzo prihvaća. U prirodi se nalazi u grožđu.

5. Nektar od kruške

Gust, koncentrirani sok kruške odličan je za zaslađivanje deserta. Sadrži 70-80% šećera, ali se pritom većinom radi o fruktozi, odnosno prirodnom šećeru iz voća. Ostatak čine magnezij, kalij i kalcij.

6. Luo Han Guo

Šećer biljke Luo Han Guo je 60-80 puta jači od rafiniranog šećera. Biljka raste u Kini, a u tradicionalnoj kineskoj medicini se koristi za liječenje kašlja, glavobolje i probavnih smetnji. Prah ili tekućina biljke je vrlo aromatična.

7. Ksilitol

Prirodni šećerni alkohol kojeg u prirodi nalazimo u različitim vrstama voća i povrća te u drvetu breze. Proizvodnja je dosta složena pa je u skladu s time cijena finalnog zaslađivača nešto viša. Posebnost ksilitola je njegova bezopasnost za zube, a odlično ga podnose i dijabetičari. Ima manje kalorija od klasičnog šećera.

8. Suho voće

Između ostalog, to su suhe marelice, kruške, jabuke, šljive i grožđice. Sušeno voće je bogato vitaminima, a šećer kojeg sadrže sporije dospijeva u krv. Umjesto šećera u desertima za zaslađivanje jednostavno koristite suho voće.