8 prirodnih zamjena za šećer

Umjesto rafiniranog šećera koristite steviju, med, javorov sirup, glukozu, nektar od kruške, ksilitol i suho voće

Med
Med (Free Digital Photos)
Iako pretjerana konzumacija šećera šteti zdravlju i dobroj liniji, rafinirani šećer se kao pojačivač okusa danas nalazi u većini industrijskih proizvoda. Dokazano je da pretjerivanje sa šećerom potiče depresiju, srčane bolesti i želju za slatkim, ali često ni sami nismo svjesni koliko šećera posredno i neposredno unosimo u organizam iz dana u dan. Priroda nam je, srećom, dala deset zdravih alternativnih sladila:

1. Stevia
Biljka o kojoj se u posljednje vrijeme sve više piše i prirodno sladilo koje u Europskoj uniji službeno još uvijek nije dopušteno. Stevia je oko 300 puta jača od bijelog šećera, nema kalorija i može se uzgajati u vlastitom vrtu.

2. Med
Najsavršeniji proizvod prirode u kojem se nalaze gotovo svi sastojci koji grade ljudski organizam - vitamini, minerali, aminokiseline i enzimi. Nema rok trajanja i vrlo je raznolik u primjeni - može se koristiti kao sladilo za tople i hladne napitke, namaz na kruhu, umak za salate, meso i ribu ili jesti samostalno.

3. Javorov sirup
Iako sadrži šećer, zdraviji je od klasičnog bijelog šećera i sadrži vitamine, natrij, kalij, kalcij i željezo. Indijanci su ga koristili kao sladilo za jela i pića, a danas se zbog svog specifičnog okusa koristi u desertima.

4. Glukoza
Brz izvor energije i pokretač svih aktivnosti u tijelu, uključivši rad mozga. Glukoza je jednostavni šećer kojeg organizam lako i brzo prihvaća. U prirodi se nalazi u grožđu.

5. Nektar od kruške
Gust, koncentrirani sok kruške odličan je za zaslađivanje deserta. Sadrži 70-80% šećera, ali se pritom većinom radi o fruktozi, odnosno prirodnom šećeru iz voća. Ostatak čine magnezij, kalij i kalcij.

6. Luo Han Guo
Šećer biljke Luo Han Guo je 60-80 puta jači od rafiniranog šećera. Biljka raste u Kini, a u tradicionalnoj kineskoj medicini se koristi za liječenje kašlja, glavobolje i probavnih smetnji. Prah ili tekućina biljke je vrlo aromatična.

7. Ksilitol
Prirodni šećerni alkohol kojeg u prirodi nalazimo u različitim vrstama voća i povrća te u drvetu breze. Proizvodnja je dosta složena pa je u skladu s time cijena finalnog zaslađivača nešto viša. Posebnost ksilitola je njegova bezopasnost za zube, a odlično ga podnose i dijabetičari. Ima manje kalorija od klasičnog šećera.

8. Suho voće
Između ostalog, to su suhe marelice, kruške, jabuke, šljive i grožđice. Sušeno voće je bogato vitaminima, a šećer kojeg sadrže sporije dospijeva u krv. Umjesto šećera u desertima za zaslađivanje jednostavno koristite suho voće.

01.03.2026. 13:01:00
    
  1. avatar
    Cvita
    29.01.2011. 16:24
    A zaboravili ste agavin sirup?!To je duplo slađe od meda.
    A gdje je nestao ječmeni slad?A jeste mi vi neki novinari,ne istražite temu do kraja.
  2. avatar
    montyphyton
    31.01.2011. 13:28
    Svaki dan me zapanji glupost hrvatskih novinara i pseudoznanstveno trkeljanje kojim se bave, ali ovaj članak je kruna svega. Prvo malo pogledajte značenje riječi šećer, što šećeri ( množina, tako je) jesu kemijski i koja je njihova uloga u metabolizmu.... Inače po zdravlje čovjeka je štetnija konzumacija glukoze( koja je isto jelte šećer) nego saharoze( bijeli konzumni šećer); a med je inače smjesa šećera( glukoze, fruktoze,saharoze), vode i velikog broja smola. I dosta priče o tome kako je smeđi šećer, javorov sirup itd. taaaako zdravi i sadrže minerale, proteine i štatijaznam još, udio tih "zdravih" komponenti je ukupno ispod 1%.
