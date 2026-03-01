Prilagodite metabolizam proljeću

Proljeće je definitivno stiglo, teški zimski kaputi se polagano spremaju, a iz ormara se vadi lagana i šarenija odjeća. Valja potrošiti zadnje ostatke zimnica i početi razmišljati o novim, svježim namirnicama kojima ćemo krijepiti tijelo na putu prema dugom, toplom ljetu.

Kratki i tmurni dani popraćeni hladnoćom u kombinaciji s teškom zimskom hranom napravili su svoje pa nije na odmet malo pomoći organizmu kako bi nam omogućio uživanje u sve dužim danima koji donose i pojačanu tjelesnu aktivnost. No, za to se treba malo potruditi, pogotovo ako se još uvijek osjećate tromo i pospano od zime, a pogled na liniju ili brojke na vagi samo pogoršava stvar.

Donosimo nekoliko savjeta za što lakšu i ugodniju prilagodbu metabolizma proljeću i svemu pozitivnome što ono sa sobom donosi:

- Pijte više tekućine. Tekućine su u našem organizmu uključene u brojne metaboličke kemijske procese koji razgrađuje kalorije. Osim vode koju je uvijek najbolje piti, možete izabrati i čajeve, voćne sokove, pogotovo ako ih sami radite, a dobro je i mlijeko.

- Ne preskačite obroke. Metabolizam se ubrzava malim, ali čestim obrocima. Preskakanje obroka dovodi do svojevrsnog uspavljivanja organizma i usporavanja metabolizma, odnosno potrošnje minimalne energije i zaliha masti. Kako je metabolizam obično najaktivniji ujutro najbolje bi bilo da vam doručak bude najvažniji dnevni obrok koji će sadržavati što veći broj esencijalnih nutrijenata

- Klonite se prerađene hrane. Prerađena hrana, poput slatkiša ili kolača s bijelim brašnom i šećerom, dovodi do izraženog rasta razine hormona inzulina koji usporava metabolizam. Ako osjetite potrebu za slatkim posegnite za voćem od kojega, između ostalog, možete napraviti i nekoliko dnevnih obroka jer je lako probljavivo i zdravo.

- Držite se zelenila. Uz voće potrudite se u prehranu uvoditi što više povrća, posebno zelenog. Isto vrijedi i za tekućine pa teške i smeđe poput kave ili raznih gaziranih pića zamijenite sa zelenim čajem koji je bogat je polifenolima, antioksidanasima koji štite naš organizam od velikog broja štetnih tvari, a uz to potiče i sagorijevanje kalorija.

- Dovoljno spavajte. Osobe koje imaju problema sa snom često imaju problema i s prekomjernom težinom. Manjak sna uzrokuje poremećaj lučanja hormona leptina koji je zadužen za osjećaje gladi i sitosti. Problem može nastati i kod lučenja hormona kortizola čija je razina povišena kod osoba koje imaju problema sa snom pa su samim time više izložene i štetnim posljedicama stresa koje dovode do nakupljanja nepoželjnih masnih naslaga, ali i drugih, nimalo bezazlenih zdravstvenih problema.

- Provodite što više vremena na otvorenom. Iako vježbanje u zatvorenim prostorima ima nekih prednosti, čim postane dovoljno toplo što više fizičkih aktivnosti trebalo bi odrađivati na otvorenome. Svakodnevno šetajte parkovima, a vikende iskoristite za izlete ili piknike jer uz sunčeve zrake za kojima nakon oblačne zime žudi svatko, svjež zrak i mirisi proljeća blagotvorno će djelovati na vaš um i tijelo koje će i samo nakon par aktivnih tjedana shvatiti da je stiglo vrijeme za buđenje.