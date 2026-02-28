Glavobolje - kako ih se riješiti

Glavobolje i migrene znaju biti pravi problem, naročito ako trebate ići na posao, u školu, na spoj pa čak i u krevet. Njihov intenzitet često varira, ali nije važno je su li slabe ili jake - glavobolje nikada nisu dobrodošle. Ako tablete ne pomažu, možda biste trebali pokušati s nekim drugim strategijama.

Iscijedite limun u šalicu crnog čaja i popijte ga. Ta kombinacija vrlo brzo djeluje ublažavajuće na glavobolje.

U slučaju da vas je glava zaboljela od vrućine dobro će vam doći kora limuna. Gnječite koru sve dok ne poprimi oblik paste. Zatim to nanesite na čelo.

Pokušajte staviti na sljepoočnice svježe oguljenu hladnu koru limuna.

Pritisnite vrh nosa kažiprstom i palcem i lagano masirajte. Istovremeno drugom rukom masirajte i sljepoočnice, jednu po jednu. Važno je da ne pritišćete prejako.

Pojedite svježu, toplu juhu i legnite u krevet u potpuno zatamnjenoj sobi u koju ne dopire buka.

Priuštite si vruću kupku - odležite malo u vodi i glavobolja bi trebala ili nestati ili drastično oslabiti.

