Glavobolje - kako ih se riješiti

Tablete za glavu katkada ne djeluju ili im treba jako dugo da počnu djelovati; dok čekate da prorade možete probati neke alternativne metode

Glavobolje i migrene znaju biti pravi problem, naročito ako trebate ići na posao, u školu, na spoj pa čak i u krevet. Njihov intenzitet često varira, ali nije važno je su li slabe ili jake - glavobolje nikada nisu dobrodošle. Ako tablete ne pomažu, možda biste trebali pokušati s nekim drugim strategijama.

  • Iscijedite limun u šalicu crnog čaja i popijte ga. Ta kombinacija vrlo brzo djeluje ublažavajuće na glavobolje.
  • U slučaju da vas je glava zaboljela od vrućine dobro će vam doći  kora limuna. Gnječite koru sve dok ne poprimi oblik paste. Zatim to nanesite na čelo.
  • Pokušajte staviti na sljepoočnice svježe oguljenu hladnu koru limuna.

  • Pritisnite vrh nosa kažiprstom i palcem i lagano masirajte. Istovremeno drugom rukom masirajte i sljepoočnice, jednu po jednu. Važno je da ne pritišćete prejako.
  • Pojedite svježu, toplu juhu i legnite u krevet u potpuno zatamnjenoj sobi u koju ne dopire buka.
  • Priuštite si vruću kupku - odležite malo u vodi i glavobolja bi trebala ili nestati ili drastično oslabiti.

