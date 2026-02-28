Glavobolje - kako ih se riješiti
Tablete za glavu katkada ne djeluju ili im treba jako dugo da počnu djelovati; dok čekate da prorade možete probati neke alternativne metode
Fotografija vijesti (Shutterstock)
Glavobolje i migrene znaju biti pravi problem, naročito ako trebate ići na posao, u školu, na spoj pa čak i u krevet. Njihov intenzitet često varira, ali nije važno je su li slabe ili jake - glavobolje nikada nisu dobrodošle. Ako tablete ne pomažu, možda biste trebali pokušati s nekim drugim strategijama.
>> Muče vas česte glavobolje? Možda su problem ravna stopala
- Iscijedite limun u šalicu crnog čaja i popijte ga. Ta kombinacija vrlo brzo djeluje ublažavajuće na glavobolje.
- U slučaju da vas je glava zaboljela od vrućine dobro će vam doći kora limuna. Gnječite koru sve dok ne poprimi oblik paste. Zatim to nanesite na čelo.
- Pokušajte staviti na sljepoočnice svježe oguljenu hladnu koru limuna.
>> Pušenje, alkohol i kava uzrokuju migrene
- Pritisnite vrh nosa kažiprstom i palcem i lagano masirajte. Istovremeno drugom rukom masirajte i sljepoočnice, jednu po jednu. Važno je da ne pritišćete prejako.
- Pojedite svježu, toplu juhu i legnite u krevet u potpuno zatamnjenoj sobi u koju ne dopire buka.
- Priuštite si vruću kupku - odležite malo u vodi i glavobolja bi trebala ili nestati ili drastično oslabiti.
>> Riješite se migrene uz pomoć masaže lica
28.02.2026. 15:00:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar