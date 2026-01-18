Kako upravljati stresom

Prvi korak je prepoznavanje signala, a zatim uvođenje konkretnih promjena. Stručnjaci preporučuju tehnike disanja poput cikličkog uzdisanja, koje mogu brzo smanjiti razinu napetosti. Tjelesna aktivnost također ima snažan učinak.

"Već 15 do 20 minuta hodanja može značajno smanjiti stres", ističe Galvin. Važna je i društvena povezanost jer razgovor s ljudima koji nas podržavaju pomaže nam da sagledamo probleme iz šire perspektive. Konačno, korisno je velike obaveze razbiti na manje, izvedive korake kako bi se smanjio osjećaj preopterećenosti.

Prepoznavanje znakova kao ulaganje u zdravlje

Stres je neizbježan dio života, no kada se zanemaruje, može polako nagrizati i tijelo i um. Cilj nije ukloniti stres u potpunosti, već naučiti prepoznati njegove rane znakove i na njih reagirati. Bilo da je riječ o napetoj čeljusti, slabijem pamćenju, čestim infekcijama, probavnim smetnjama ili neredovitom menstrualnom ciklusu, tijelo vam možda pokušava nešto poručiti.

Pravovremena reakcija može spriječiti ozbiljnije posljedice. "Ako na vrijeme primijetimo male promjene, možemo odmah primijeniti tehnike za ublažavanje stresa, što dugoročno koristi našem zdravlju i kvaliteti života", zaključuje Turner.