Tri predstave u ZPC-u

Nakon višemjesečnog zatišja uzrokovanog aktualnom epidemiološkom situacijom, u travnju u Zagrebačkom plesnom centru izvodimo tri predstave de facto produkcije: KABINET ČUD(OVIŠT)A, KOLO i LOVE WILL TEAR US APART!

Kabinet čud(ovišt)a recentni je autorski projekt Saše Božića, inspiriran romanom U vrtu čudovišta francuske spisateljice Leile Slimani te dramskim tekstom Dimitrija Kokanova Pornscape, a koji izvode Jelena Miholjević, Viktoria Bubalo i Andrej Kopčok/Boris Barukčić. Ovo je precizna i odvažna erotska priča, istraživanje ovisnosti, seksualnosti i potrebe jedne žene da se osjeća živom. Riječ je o koreografskoj partituri za plesačicu, glumca i glumicu, ali u tu partituru uključuje i publiku. Svoje ishodište projekt pronalazi u suvremenim teorijama izvedbe, primjenjujući Foucaultovu filozofiju kolanja moći kako na temu predstave: a to je nemogućnost reprezentacije pornografskog, tako i na odnos između izvođača i publike, između narativa i prikazanog, između tijela i glasa, između iskusnog i naučenog, improviziranog i očekivanog. Predstava će biti izvedena 13. i 14. travnja 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru. Ulaznice možete kupiti OVDJE.

KOLO je koreografski rad Petre Hrašćanec i Saše Božića, inspiriran hrvatskim tradicionalnim plesovima i običajima, koje počiva na pitanju jesu li i kako drevni narodni običaji uopće preživjeli kao popularni fenomeni suvremenosti. KOLO izvode Livio Badurina, Nikša Butijer, Ema Crnić, Jelena Miholjević, Una Štalcar Furač, Šimun Stankov, i umjetnice Ansambla LADO: Klara Kašnar i Ana Drobina. Posebnost Kola je i sudjelovanje spomenutih, vrlo različitih izvođača: glumaca, plesača i folklornih umjetnika. Predstava istražuje nemogući i apsurdni napor da svi ti različiti umjetnički izrazi, utjelovljeni u drugim i drugačijim tijelima stvore zajedništvo koje reprezentira prvobitnu folklornu zajednicu. Predstava će biti izvedena 16. i 17. travnja u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru. Ulaznice možete kupiti OVDJE.

Love will tear us apart de factova je uspješnica koja ove godine obilježava deset godina postojanja. Riječ je o plesnom solu kreiranom za izvođačicu Petru Hrašćanec i bavi se odnosom suvremenog plesa i pop glazbe. Sam rad žanrovski vrluda između rock koncerta, ispovjedne forme i apstraktnog plesa, istovremeno se poigravajući s popularnom glazbom. Izvođačica Petra Hrašćanec izvodi plesne brojeve, odabrane post-punk i rock ljubavne pjesme, dok u pauzama saznajemo naoko nevažne detalje o nastanku same produkcije. Ova izvedba bit će 79. po redu od nastanka predstave. Predstava će biti izvedena na Svjetski dan plesa - 29. travnja - u Zagrebačkom plesnom centru.