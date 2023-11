Trebalo bi vježbati uvijek u isto vrijeme

Za početak, možda to nije do sada dovoljno dobro objašnjeno, mi imamo jedan glavni sat u mozgu, no, uz to imamo i neke lokalizirane tjelesne satove. E sad, ako krenete vježbati, moguće je resetirati lokalne tjelesne satove u zglobovima i kralježnici.

Ako se to događa svakodnevno, preciznije, ako vježbate svaki dan u isto vrijeme, onda će ti lokalni satovi ostati u sinkronizaciji s glavnim. No, zašto je to uopće važno? Zato što se pokazalo da nesinkronizirani satovi u perifernim tkivima mogu povećati rizik od problema poput dijabetesa i bolesti srca

Znanstvenici su pratili satove u hrskavici, kralježnici i mozgovima miševa dok su vježbali na trakama u različito vrijeme.

Znamo da su ova područja posebno uključena u vježbanje i također znamo da se voda iz njih izbacuje tijekom dana. To djelomično resetira lokalizirane tjelesne satove svakodnevno.

Ono što je tim otkrio jest da aktivnost dodana procesu osmolariteta (smanjenja vode) dodatno resetira ove satove i, ako se obavlja prema dosljednom rasporedu, poboljšava vremenske veze između satova u tijelu.

Ovi rezultati još trebaju biti potvrđeni na ljudima, ali vjerojatno su slični učinci u igri.

Zdravlje kostiju i zglobova ima utjecaj na sve, od toga koliko dobro možemo izvoditi sportske aktivnosti do vjerojatnosti ozljeda ili razvoja stanja poput artritisa.

Dakle, vježbajte... ali uvijek u isto vrijeme (mali plus-minus, naravno...)