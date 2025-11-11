Topli napitci za hladne dane
Tri vrlo jednostavna ali ukusna topla napitka ugrijat će vas tijekom hladnih zimskih dana i vratiti vam energiju
Zimi moramo dodatno grijati organizam, a za to su idealni topli zimski napitci. Svaki od njih se jednostavno priprema a nudi poseban okus, pa izaberite sebi najdraži i ugrijte se tijekom hladnih zimskih dana:
Banana punč
Potrebni sastojci:
150 ml soka od banane
2 žlice smeđeg šećera
¼ koluta cimeta
½ naranče
40 ml ruma
kriške banane
Priprema:
Sok od banane skuhajte zajedno sa smeđim šećerom i cimetom. Skinite s vatre i ostavite na nekoliko minuta. Istisnite naranču i dobiveni sok umiješajte u skuhani sok od banane. Po želji prelijte rumom i poslužite s kriškama svježe banane.
Zimska kava
Potrebni sastojci:
50 g čokolade za kuhanje
300 ml mlijeka
1 žlica smeđeg šećera
½ cimeta u prahu
1 žlica kave
200 ml slatkog vrhnja/šlaga
Priprema:
Mlijeko stavite da zakipi i skinite s vatre. Dodajte čokoladu za kuhanje, smeđi šećer, I cimet, posudu vratite na vatru i kuhajte pet do deset minuta uz stalno miješanje. Zatim dodajte kavu i sve zajedno kuhajte jednu minutu. Dodajte napravljeni šlag ili slatko vrhnje, lagano umiješajte u dobivenu smjesu i poslužite dok je toplo.
Zimsko povrće protiv hladnoće
Energična limeta
Potrebni sastojci:
10 ml soka od limete
20 ml sirupa od limete
40 ml bijelog ruma
12 ml soka od brusnice
svježe brusnice
cimet u prahu
Priprema:
Skuhajte sok od brusnice, sok od limete i sirup od limete, skinite s vatre i dodajte bijeli rum (po želji). Ukrasite svježm brusnicama i cimetom u prahu.
