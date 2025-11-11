Topli napitci za hladne dane

Zimi moramo dodatno grijati organizam, a za to su idealni topli zimski napitci. Svaki od njih se jednostavno priprema a nudi poseban okus, pa izaberite sebi najdraži i ugrijte se tijekom hladnih zimskih dana:

Banana punč

Potrebni sastojci:

150 ml soka od banane

2 žlice smeđeg šećera

¼ koluta cimeta

½ naranče

40 ml ruma

kriške banane

Priprema:

Sok od banane skuhajte zajedno sa smeđim šećerom i cimetom. Skinite s vatre i ostavite na nekoliko minuta. Istisnite naranču i dobiveni sok umiješajte u skuhani sok od banane. Po želji prelijte rumom i poslužite s kriškama svježe banane.

Zimska kava

Potrebni sastojci:

50 g čokolade za kuhanje

300 ml mlijeka

1 žlica smeđeg šećera

½ cimeta u prahu

1 žlica kave

200 ml slatkog vrhnja/šlaga

Priprema:

Mlijeko stavite da zakipi i skinite s vatre. Dodajte čokoladu za kuhanje, smeđi šećer, I cimet, posudu vratite na vatru i kuhajte pet do deset minuta uz stalno miješanje. Zatim dodajte kavu i sve zajedno kuhajte jednu minutu. Dodajte napravljeni šlag ili slatko vrhnje, lagano umiješajte u dobivenu smjesu i poslužite dok je toplo.

Energična limeta

Potrebni sastojci:

10 ml soka od limete

20 ml sirupa od limete

40 ml bijelog ruma

12 ml soka od brusnice

svježe brusnice

cimet u prahu

Priprema:

Skuhajte sok od brusnice, sok od limete i sirup od limete, skinite s vatre i dodajte bijeli rum (po želji). Ukrasite svježm brusnicama i cimetom u prahu.