Tko su najsretniji Hrvati?

Najsretniji su oni koji primaju velike plaće, rade u državnim tvrtkama, u djelatnostima marketinga, PR-a i ljudskih potencijala te oni koji žive u Istri i na Kvarneru, pokazalo je istraživanje koje je danas objavio portal MojPosao.

Alma Career Croatia, tvrtka najpoznatija po brendu MojPosao, u istraživanju u kojem je sudjelovalo više od tri tisuće građana bavila se utjecajem obrazovanja na sreću radnika, ali i plaća, a od ispitanih oko 50 posto reklo je da se smatra sretnima, 34 posto ni sretno ni nesretno, a 16 posto nesretnima.

Od sretnih radnika 65 posto su oni koji su u samom vrhu po plaći ili u gornjih 10 posto primanja. Među nesretnima 28 posto su oni s najmanjim plaćama, to jest u donjih 10 posto plaća, no i tu ih je više sretnih, oko 40 posto.

Prema tome, među onima u samom vrhu po zaradi nesretnih je gotovo četiri puta manje nego među onima s najmanjim plaćama.

U državnim tvrtkama više i sretnih i nesretnih radnika nego u privatnima

Prema vrsti posla, u marketingu, oglašavanju i PR-u gotovo je dvije trećine ispitanika ili 64 posto reklo da je sretno. Slijede ih kolege iz područja ljudskih potencijala (60 posto), pa radnici u sektorima osiguranja, zaštite i sigurnosti (59 posto). U medicini i socijalnoj skrbi sretnih je 55 posto, a slično je i u obrazovanju i znanosti - 52 posto, pokazalo je istraživanje.

S druge strane, najmanje zadovoljnih ima u prometu i logistici, gdje je sretno samo 40 posto ispitanika. Slijedi građevinarstvo s 41 posto te strojarstvo i turizam i ugostiteljstvo s po 43 posto.

Istraživanje je pokazalo i da su zaposleni u državnim tvrtkama u prosjeku zadovoljniji nego oni u privatnima, pa se njih 56 posto smatra sretnima, dok taj postotak u privatnim poduzećima doseže 48 posto.

Ipak, u državnim tvrtkama istodobno ima i više nesretnih - 20 posto, a u privatnima je takvih manje - 17 posto.

Po dobi mladi od 25 godina najmanje nesretni

Istraženo je i koliko životna dob radnika utječe na sreću te se pokazalo da su ljudi najsretniji u srednjoj dobi. Tako među onima između 25 i 45 godina više od polovine ispitanika, 53 odnosno 52 posto, kaže da su sretni ili čak jako sretni.

No upravo u toj dobi, kao i nakon 55. godine, pronalazi se i najviše onih koji priznaju da su nesretni - njih 17 posto.

Sreća radnika, prema istraživanju, ovisi i o regijama i gradovima gdje žive radnici, pa je najviše ili 54 posto sretnih u Istri i na Kvarneru, zatim 52 posto u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te 51 posto u istočnoj Hrvatskoj.

U Dalmaciji je "indeks sreće" malo niži, s 49 posto zadovoljnih, dok se na dnu ljestvice nalaze Sjeverna i Središnja Hrvatska (41 posto). Pritom je, pokazalo je istraživanje, u Središnjoj Hrvatskoj nesretnih znatno više (24 posto), dok je u Sjevernoj Hrvatskoj taj udio 17 posto.