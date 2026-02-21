Nestlé objavio financijske rezultate za 2025. godinu:
Snažan zamah i ubrzano provođenje strateških promjena, kaže Nestle...
Kompanija Nestlé objavila je financijske rezultate za 2025. godinu.
Philipp Navratil, izvršni direktor kompanije Nestlé, izjavio je: „Ohrabruju me naši rezultati tijekom 2025. koji su odraz ciljanih aktivnosti koje smo poduzeli u zahtjevnom vanjskom okruženju. Realni interni rast (RIG) bio je pozitivan u svim Zonama i globalnim poslovnim jedinicama. Povećali smo ulaganja u marketing, ostvarili UTOP maržu od 16,1% i generirali 9,2 milijarde CHF slobodnog novčanog toka. Poboljšanje organskog rasta, RIG‑a i trendova tržišnog udjela u drugoj polovici godine pokazuje da naše mjere daju rezultate.
Ubrzavamo svoju strategiju. Fokusiramo portfelj na četiri poslovna segmenta, predvođena našim najjačim brendovima, uz prioritetna ulaganja i pojednostavljenu organizaciju. Jačamo marketing i inovacije te povećavamo ulaganja u platforme koje imaju visok potencijal rasta, a koje sada imaju veću snagu i čine 30% prodaje. Povećavamo učinkovitosti i jačamo svoju financijsku poziciju. Sve to počiva na kulturi visokih performansi koja nagrađuje izvrsnost i rezultate.
Iako nas čeka još posla, uvjereni smo da će brža provedba fokusiranije strategije donijeti održivo poboljšanje kroz 2026. i dalje."
Ubrzavanje naše strategije rasta
Usmjeravanje portfelja na četiri ključna poslovna segmenta
-
Fokus na snažnim globalnim kategorijama kave, hrane za kućne ljubimce i kategorije hrane za djecu (zajedno čine 70% prodaje) uz vodeće regionalne pozicije u segmentu hrane i snackova.
Ubrzavamo transformaciju poslovanja
-
Pojednostavljenje organizacijske strukture uz jačanje lokalne odgovornosti.
-
Program ušteda provodimo s visokim prioritetom, pri čemu je već ostvareno 20% od ciljane godišnje uštede od 1 milijarde CHF u segmentu operativnih učinkovitosti uredskih (white‑collar) funkcija - što je ispred plana.
Financijski rezultati u 2025. godini
Široko rasprostranjen rast u organskom rastu:
-
Organski rast u 2025. godini iznosi 3,5% od čega 0,8% dolazi iz realne interne stope rasta (RIG), a 2,8% iz cijena.
Smjernice za 2026.
-
Očekuje se da će organski rast (OG) biti u rasponu od oko 3% do 4% uz ubrzanje RIG‑a u odnosu na 2025. što će biti potaknuto našim fokusiranim planovima rasta. Ovi izgledi uključuju očekivani učinak povrata proizvoda i nestašica zaliha od približno -20 baznih bodova zbog opoziva formule za dojenčad; dodatni učinak je neizvjestan i mogao bi OG usmjeriti prema donjem dijelu raspona.
-
Očekuje se poboljšanje UTOP marže u odnosu na 2025., uz jačanje u drugoj polovici godine.
-
Slobodni novčani tok (free cash flow) očekuje se iznad 9 milijardi CHF.
