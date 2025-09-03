Poziv na ZICER Connect sutra, 4. rujna

Kroz ZICER-ove programe akceleracije, timovi i startupovi koji razvijaju inovativna tehnološka rješenja stječu praktična znanja o poslovanju kroz predavanja i radionice vrhunskih domaćih i stranih stručnjaka, na razvoju rade s izvrsnim mentorima, a prototipe razvijaju u ZICER-ovim laboratorijima.

Ono što našu zajednicu čini posebno vrijednom je povezanost startupova različitih profila i interesa, kroz koju nastaju nove suradnje i neočekivana rješenja. Zato se u ZICER-u održava niz formalnih i neformalnih druženja, među kojima je i ZICER Connect. Ovaj događaj sastoji se od predavanja stručnjaka iz različitih područja te predstavljanja i upoznavanja startupova koji djeluju u okviru ZICER-a. Nakon formalnog dijela, povezivanje se nastavlja u opuštenijem ambijentu.

Ovo je 6. izdanje ZICER Connecta u 2025. godini. Inače je riječ o ekskluzivnom događaju za ZICER-ove korisnike, no ovoga puta ga otvaramo za predstavnike medija kako bi javnost bolje upoznala inovacije koje nam, uz primjenu visoke tehnologije, imaju potencijal unaprijediti živote.

Novo izdanje ZICER Connecta održat će se u četvrtak, 4. rujna, s početkom u 11:00 sati u ZICER-ovoj dvorani Akcelerator, Avenija Dubrovnik 15, 12. paviljon, 1. kat.

Veselimo se vašem dolasku!