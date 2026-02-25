Hrvatima je digitalizacija uglavnom OK

Digitalizacija je postala sastavni dio svakodnevice građana Hrvatske, osobito kada je riječ o plaćanjima i korištenju financijskih usluga. Najnovije istraživanje MasterIndex koje je za Mastercard provela agencija Improve u listopadu 2025. pokazuje da gotovo polovica građana (47%) izražava zadovoljstvo razinom digitalizacije u Hrvatskoj, dok većina prepoznaje njezinu važnost i očekuje daljnji razvoj digitalnih usluga u ključnim segmentima društva.

Građani pritom jasno pokazuju visoku razinu digitalne zrelosti kada je riječ o plaćanjima - čak 94% ispitanika smatra važnim da trgovci nude različite metode plaćanja, a njih 50% to ocjenjuje izrazito važnim. Kartično plaćanje, uza sve širu primjenu digitalnih novčanika i mobilnih aplikacija, potvrđuje se kao temelj modernog potrošačkog iskustva.

Digitalizacija s jasnim fokusom na svakodnevne potrebe građana

Kao i prethodnih godina, građani najveći potencijal digitalizacije vide u područjima koja najviše utječu na kvalitetu života. Na vrhu liste nalaze se zdravstvo (47%) i javna uprava (33%), a slijede obrazovanje (23%) i javni prijevoz (21%). Mladi do 29 godina posebno naglašavaju važnost digitalnih rješenja u obrazovanju (27%) i putovanjima (19%), dok stariji ispitanici veću važnost pridaju digitalizaciji javnih institucija i pravosuđa.

Stanovnici Zagreba i okolice u prosjeku su zadovoljniji digitalizacijom, ali istovremeno imaju i viša očekivanja, osobito kada je riječ o javnom prijevozu i gradskim uslugama.

Građani žele izbor i fleksibilnost pri plaćanju

Istraživanje pokazuje da građani u prosjeku žele imati tri različite metode plaćanja na raspolaganju. Kartično plaćanje prednjači kao najpoželjnija opcija (84%), a slijede gotovina (71%) i plaćanje putem mobilnih aplikacija (47%). Digitalni novčanici već su snažno prisutni, osobito među mlađim korisnicima, dok se nove tehnologije postupno uvode i prihvaćaju.

Kartice - fizičke ili digitalne - danas su najčešći način plaćanja u svakodnevnim kupnjama (53%), a građani očekuju da će, zajedno s digitalnim novčanicima, ostati dominantne i u budućnosti. Istodobno, gotovinsko plaćanje, prema mišljenju ispitanika, postupno gubi na važnosti. Štoviše, tek 13% građana smatra da će gotovina u budućnosti biti dominantan oblik plaćanja.

„Rezultati istraživanja potvrđuju da su hrvatski građani spremni prihvatiti digitalna rješenja kada ona donose stvarnu vrijednost u svakodnevnom životu - prije svega sigurnost, jednostavnost i mogućnost izbora", izjavila je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. „Kartična i digitalna plaćanja već su danas snažno integrirana u navike potrošača, a uvođenje novih rješenja zahtijeva vrijeme i povjerenje. Mastercardu je ne samo uloga, nego i cilj kontinuirano doprinositi razvoju sigurnog i inkluzivnog digitalnog plaćanja, u skladu s potrebama građana i tržišta".