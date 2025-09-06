Predstavljen program prvog Investment.Weekenda

Rovinj će od 18. do 21. rujna postati epicentar investicijske industrije u regiji. U sklopu Weekenda.18 održat će se prvi Investment.Weekend, događaj koji okuplja vodeće globalne i regionalne stručnjake, investitore i financijske lidere. Ovaj jedinstveni festival, nastao u suradnji sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa (ZŠEM), osmišljen je kao odgovor na brzo mijenjajući globalni investicijski krajolik. Program premijernog izdanja postavlja jasna pitanja koja oblikuju budućnost ulaganja, a predstavljen je 1. rujna na maksimirskom Vidikovcu.

„Investment.Weekend pruža jedinstvenu priliku za sagledavanje globalnih trendova kroz prizmu regionalnog tržišta. Ovdje investitori, CFO-i i lideri u industriji mogu razgovarati o stvarnim izazovima, otkriti nove investicijske prilike i povezati strategiju s konkretnim poslovnim odlukama", istaknuo je Mato Njavro, dekan ZŠEM-a.

Prethodno su najavljena neka od najzvučnijih imena koja dolaze, uključujući Georgea Yea i Luisa Oganesa, koji će govoriti o geopolitici, globalnom makroekonomskom okruženju i budućnosti investiranja.

Regionalni lideri i inovacije u nekretninama

Uz njih, program donosi i govornike iz sektora nekretnina i financija, uključujući Tomislava Kesića, predavača i CFA stručnjaka sa ZŠEM-a, koji će podijeliti iskustvo upravljanja portfeljima i alternativnim investicijama.

U području razvoja nekretnina i održivih investicija ističu se Ivan Kurtović, CEO InterCapital Asset Managementa, Arn Willems, stariji partner u InterCapital Real Estateu te Vlaho Kojaković, Head of Real Estate Team u EBRD-u. Oni će govoriti o održivom razvoju nekretnina, strateškim partnerstvima javnog i privatnog sektora te načinima kako se bogatstvo može stvarati kroz tržište nekretnina u regiji.

Također, u programu sudjeluju Sven Vorih, CEO CC Reala, koji će predstaviti iskustva u upravljanju trgovačkim centrima u Hrvatskoj te Ariel Ferstman, Managing i Founding Partner u Habaiti, koji će govoriti o inovativnim investicijskim strategijama i suradnji s private equity i institucionalnim investitorima.

M&A i budućnost investiranja

Panel o alternativnim ulaganjima i budućnosti investiranja donosi uvid u fondove rizičnog kapitala, private equity i druge neburzovne strategije koje pomažu u povećanju diversifikacije i smanjenju portfeljnog rizika u uvjetima tržišne volatilnosti. Sudionici uključuju Petra Vlaića iz Erste Plavi Mirovinskih fondova, Melka Buchera iz Partners Groupa i Maju Bešević Vlajo, ZB Invest. Uz to, Victor Dodig, CEO Canadian Imperial Bank of Commerce i Krešimir Marušić, izvršni direktor računovodstva Corient Private Wealtha, razgovarat će o budućnosti ulaganja i promjenama u ponašanju investitora.

O M&A transakcijama u srednjoj i jugoistočnoj Europi raspravlja se o specifičnostima lokalnog tržišta, regulatornim izazovima, kulturološkim razlikama i složenostima procjene vrijednosti poduzeća, a sudionici su Jože Rant iz Aircasha i Danijel Jevremović iz Lazarda.

Investment.Weekend pruža jedinstvenu priliku za investitore, financijske lidere i stručnjake da steknu uvid u globalne i regionalne trendove, povežu se s vodećim profesionalcima i oblikuju svoje investicijske strategije u vrijeme tržišne neizvjesnosti. Više informacija o programu i govornicima dostupno je na službenim stranicama festivala.