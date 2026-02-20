Strateški sporazumi velikih konferencija

Konferencija Future Tense powered by Lürssen i Europski forum potpisali su strateški sporazum u okviru nadolazećeg četvrtog izdanja Foruma u Rijeci, kojem je cilj poticanje društva znanja i jačanje inovacijske kulture. Ovim partnerstvom, obje strane zajednički rade na stvaranju platforme za razmjenu znanja, poticanju dijaloga o temama od društvenog značaja.

Europski forum je platforma za raspravu o gradovima budućnosti, održivosti, pomorskim tehnologijama i urbanom razvoju, koja okuplja stručnjake iz akademske zajednice, gospodarstva i javnog sektora. Ovogodišnja tema „Inovacije i sigurnost u maritimnoj budućnosti" stavlja fokus na to kako nove tehnologije, čista energija i sigurnosni izazovi mijenjaju pomorsku budućnost Europe. Kroz otvoreni dijalog i konkretne primjere i ovogodišnje, četvrto izdanje Foruma pokazat će kako te promjene utječu na gospodarstvo, međunarodne odnose i svakodnevni život. Važan je jer potiče suradnju i pomaže Europi da ostane konkurentna i spremna za izazove koji dolaze.



„Inovacije i održivi razvoj ne nastaju u izolaciji. Strateška partnerstva koja povezuju akademsku zajednicu, industriju i inovacijske centre ključna su za stvaranje otpornog i održivog društva. Kroz suradnju s konferencijom Future Tense powered by Lürssen i Europskog foruma, otvaramo nove mogućnosti za razmjenu znanja, interdisciplinarni dijalog i razvoj kreativnih rješenja koja će osnažiti naše mlade stručnjake te investirati u budućnost hrvatskog i europskog gospodarstva" izjavila je Snježana Prijić-Samaržija, profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i članica Upravnog odbora Lürssen zaklade.

„Partnerstvo s Lürssenom omogućuje nam da kroz platformu Future Tense dodatno podržimo inicijative poput Europskog foruma i otvorimo prostor za kvalitetan, argumentiran dijalog o temama koje oblikuju našu budućnost. To je ujedno dio naše dugogodišnje vizije koju gradimo kroz Future Tense konferenciju i dosadašnja partnerstva s Institutom za studije budućnosti Kopenhagen, Poslovnom školom Bled - IEDC, Udrugom za promociju pametnih industrija. U vremenu ubrzanih tehnoloških promjena i geopolitičkih izazova važno je povezivati različite perspektive i graditi zajednicu koja razumije promjene, a ne da od njih zazire" izjavila je Manuela Šola, vlasnica i direktorica agencije Komunikacijski laboratorij.

Future Tense powered by Lürssen Konferencija okuplja poslovne lidere, predstavnike akademske zajednice i stručnjake iz industrije, stvarajući prostor za dijalog o novim tehnologijama, inovacijama i održivim poslovnim modelima.

Šesto izdanje konferencije Future Tense powered by Lürssen održat će se 22. travnja 2026. godine u Mozaik Event Centru u Zagrebu.