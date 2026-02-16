Nezavisni kuratorski program suvremenog plesa Antisezona od 19. do 23. veljače započinje svoju osmu godinu djelovanja prvim ovogodišnjim programskim blokom pod naslovom Kreni prije nego si spremna!. Program se odvija u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, Tala ple(j)su i MaMi, a donosi izvedbe, improvizirane formate, radove u nastajanju i diskurzivne programe.

Antisezona se ne odvija kao klasičan festival, već kao cjelogodišnji program organiziran kroz nekoliko kuriranih blokova, s naglaskom na proces, eksperiment i neposredni susret publike s izvedbom. Naslov prvog ovogodišnjeg bloka referira se na praksu slavne američke plesne umjetnice Deborah Hay i upućuje na rad iz nesigurnosti, rizika i odluke u trenutku izvedbe.

„Rečenicom Start before you're ready! Deborah nas poziva da krenemo prije nego smo spremne - inzistira na sirovoj, trenutačnoj prisutnosti tijela, na radikalnom odbacivanju krutih, unaprijed zadanih plesnih formi, na podrazumijevanju bilo čega, u vremenu i prostoru izvedbe", kažu kuratorice Tea Kantoci, Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila i Sindri Uču.

Program bloka 19. veljače u 19 sati u dvorani Gorgona MSU-a otvara predstava Posljednji ispraćaj kolekcije zaboravljenih buba mlade autorice Lee Brcko, nastala iz istraživanja kaosa kao koreografskog postupka. Iste večeri u 20 sati na programu su i Bliski susreti plesne vrste, improvizirani format u kojem se događa jedinstvena i neponovljiva izvedba, a sudjeluju svi umjetnici iz ovog programskog bloka.

U petak i subotu, 20. i 21. veljače u 20 sati, slijede reprizne izvedbe hvaljene predstave Urobor autorice Silvije Marchig, nekonvencionalnog rada koji istražuje principe nestajanja i nastajanja, kruženja i stalne transformacije. U subotu, 21. veljače, u Tala ple(j)su održat će se i prezentacija rada u nastajanju Puštati grivu grčke autorice Fani Pozidi, koja u Zagrebu boravi kao umjetnica u rezidenciji u sklopu uglednoga europskog projekta Life Long Burning, stalnog partnera Antisezone.

Blok završava 23. veljače u 18 sati u MaMi susretom Društva 11 lisica, čitalačko-gledateljskog kluba koji ovaj put započinje čitanjem romana Strvinari starog svijeta Tee Tulić, nastavljajući razgovor o temama otvorenima u izvedbenom dijelu programa.

Antisezonu su 2019. godine pokrenule same plesne umjetnice kao feministički suradnički projekt s ciljem stvaranja dugoročnog konteksta za programiranje suvremenog plesa te djelujući kao živo mjesto za istraživanje suvremenih umjetničkih i društvenih tema kroz ples. Danas je to jedno od žarišta plesa u Zagrebu.