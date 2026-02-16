Kreni prije nego si spremna
Prvi ovogodišnji programski blok održava se od 19. do 23. veljače u MSU-u, Tala ple(j)su i MaMi te donosi izvedbe suvremenog plesa koje ništa ne podrazumijevaju
Nezavisni kuratorski program suvremenog plesa Antisezona od 19. do 23. veljače započinje svoju osmu godinu djelovanja prvim ovogodišnjim programskim blokom pod naslovom Kreni prije nego si spremna!. Program se odvija u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, Tala ple(j)su i MaMi, a donosi izvedbe, improvizirane formate, radove u nastajanju i diskurzivne programe.
Antisezona se ne odvija kao klasičan festival, već kao cjelogodišnji program organiziran kroz nekoliko kuriranih blokova, s naglaskom na proces, eksperiment i neposredni susret publike s izvedbom. Naslov prvog ovogodišnjeg bloka referira se na praksu slavne američke plesne umjetnice Deborah Hay i upućuje na rad iz nesigurnosti, rizika i odluke u trenutku izvedbe.
„Rečenicom Start before you're ready! Deborah nas poziva da krenemo prije nego smo spremne - inzistira na sirovoj, trenutačnoj prisutnosti tijela, na radikalnom odbacivanju krutih, unaprijed zadanih plesnih formi, na podrazumijevanju bilo čega, u vremenu i prostoru izvedbe", kažu kuratorice Tea Kantoci, Silvia Marchig, Sonja Pregrad, Iva Nerina Sibila i Sindri Uču.
Program bloka 19. veljače u 19 sati u dvorani Gorgona MSU-a otvara predstava Posljednji ispraćaj kolekcije zaboravljenih buba mlade autorice Lee Brcko, nastala iz istraživanja kaosa kao koreografskog postupka. Iste večeri u 20 sati na programu su i Bliski susreti plesne vrste, improvizirani format u kojem se događa jedinstvena i neponovljiva izvedba, a sudjeluju svi umjetnici iz ovog programskog bloka.
U petak i subotu, 20. i 21. veljače u 20 sati, slijede reprizne izvedbe hvaljene predstave Urobor autorice Silvije Marchig, nekonvencionalnog rada koji istražuje principe nestajanja i nastajanja, kruženja i stalne transformacije. U subotu, 21. veljače, u Tala ple(j)su održat će se i prezentacija rada u nastajanju Puštati grivu grčke autorice Fani Pozidi, koja u Zagrebu boravi kao umjetnica u rezidenciji u sklopu uglednoga europskog projekta Life Long Burning, stalnog partnera Antisezone.
Blok završava 23. veljače u 18 sati u MaMi susretom Društva 11 lisica, čitalačko-gledateljskog kluba koji ovaj put započinje čitanjem romana Strvinari starog svijeta Tee Tulić, nastavljajući razgovor o temama otvorenima u izvedbenom dijelu programa.
Antisezonu su 2019. godine pokrenule same plesne umjetnice kao feministički suradnički projekt s ciljem stvaranja dugoročnog konteksta za programiranje suvremenog plesa te djelujući kao živo mjesto za istraživanje suvremenih umjetničkih i društvenih tema kroz ples. Danas je to jedno od žarišta plesa u Zagrebu.
Novi komentar