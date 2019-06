Teatar &TD zatvara sezonu trilogijom "On entertainment"

Trilogijom On entertainment redatelja Saše Božića, Teatar &TD zatvara kazališnu sezonu, 14. i 15. lipnja. Publika će po prvi puta u istoj večeri od 19:00 do 00:00 imati priliku pogledati sve dijelove trilogije; Born to please, Folk Acts i Bolji život.

Dva dana zaredom, u Atriju &TD-a, Kafiću &TD-a i Polukružnoj dvorani čekaju vas sjajni izvođači/ zabavljači Boris Barukčić, Nataša Dangubić, Petra Hrašćanec, Marko Jastrevski, Ugo Korani, Ivana Krizmanić, Marko Makovičić, Jerko Marčić i Višnja Vitas. Cijena ulaznice za trilogiju (nema pojedinačnih ulaznica) je 70 kn, odnosno 35 kuna za studente, a može se kupiti na blagajni &TD-a od 11 do 13 sati te dva sata prije početka predstave. Rezervacije na 01 / 4593 510 i na itd@sczg.hr.

Trilogija uprizoruje uzbuđenje velikih, spektakularnih, internacionalnih događanja koji uključuju samu ideju superlativa zabave i zabavljaštva: u predstavi Born to please glumci, koji nisu vični glazbenom izričaju, pokušavaju zadovoljiti publiku svojim interpretacijama poznatih hitova iz povijesti pop glazbe, Folk Acts sukobljava kazalište kao elitnu umjetnost i folk glazbu kao jeftinu, vulgarnu, "trash" zabavu za neobrazovani puk, dok s Boljim životom (Budućnost/Igre prijestolja) redatelj ulazi u područje televizijskog spektakla.

Predstava Born to please osvojila je specijalnu nagradu žirija na 40. danima satire Fadila Hadžića , a Nataša Dangubić za ulogu uFolk Acts nagrađena je nagradom na 41. danima satire Fadila Hadžića i 10. Gumbekovim danima.

„On entertainment višegodišnji je izvedbeno-istraživački projekt kroz koji smo istraživali susrete izvođača i publike s naglaskom na definiranje uloge četiri zida u kazalištu, politiku izlaganja izvođača pred gledateljem te esencijalne oblike komunikacije koju odnos gledatelj-izvođač postavlja, s obzirom na neurološku, afektivnu, kulturalnu i sociološku prirodu tog odnosa", istaknuo je redatelj Saša Božić