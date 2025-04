"Čelične magnolije" Roberta Harlinga na Sceni Ribnjak

S velikim zadovoljstvom najavljujemo premijeru predstave "Čelične magnolije" autora Roberta Harlinga, autora koji stoji iza hitova The First Wives Club, Laws of Attraction i naravno, Steel Magnolias, u produkciji FAKin Teatra i koprodukciji sa Scenom Ribnjak - Centrom mladih Ribnjak. Ova topla, duhovita i dirljiva priča o ljudskoj povezanosti, otpornosti i prijateljstvu premijerno će biti izvedena 25. travnja 2025. godine na Sceni Ribnjak.

Radnja je smještena u mali američki gradić, u frizerski salon koji postaje središte svakodnevnog života, ali i mjesto gdje se otvaraju srca, vode razgovori o životu, ljubavi, gubicima i novim počecima. Dolazak mlade frizerke Annelle unosi novu dinamiku u živote okupljenih likova, čija nas iskrenost, humor i međusobna podrška vode kroz niz životnih situacija - od obiteljskih trzavica i vjenčanja, do nepredvidivih preokreta.

Iako u fokusu imamo skupinu snažnih žena, teme koje predstava obrađuje univerzalne su i bliske svakome od nas - bez obzira na spol ili životno iskustvo. Predstava poziva na empatiju, smijeh i razmišljanje o tome koliko nam znači bliskost i razumijevanje u izazovnim trenucima. Frizerski salon postaje simbol zajednice, utočište u kojem se dijele tuge i radosti, a povezanost među likovima podsjetnik je na važnost međuljudskih odnosa.

Režiju potpisuje Barbara Rocco, a tekst je preveo Ivan Matković. Za dramaturgiju je zaslužna Kristina Kegljen. Uloge tumače sjajne glumice: Sunčana Zelenika Konjević, Irena Tereza Prpić, Katarina Arbanas, Nada Rocco, Gordana Slivka i Sara Stanić Blažević, koja je ujedno zaslužna i za scenografiju. Kostimografiju su osmislile same glumice, a fotografije potpisuje Bruno Lovrenčić.

"Čelične magnolije" nude gledateljima nezaboravan kazališni doživljaj, prožet humorom, toplinom i snažnim emocijama, slaveći ljepotu svakodnevnih trenutaka i dubinu međuljudskih veza.

Autorski tim:

Režija: Barbara Rocco

Prijevod: Ivan Matković

Dramaturgija: Kristina Kegljen

Igraju: Sunčana Zelenika Konjević, Irena Tereza Prpić, Katarina Arbanas, Nada Rocco, Gordana Slivka, Sara Stanić Blažević

Scenografija: Sara Stanić Blažević

Kostimografija: Glumice

Fotografija: Bruno Lovrenčić

Produkcija: FAKin Teatar

Koprodukcija: Scena Ribnjak - Centar mladih Ribnjak

Uz podršku Ureda za kulturu Grada Zagreba