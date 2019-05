Međunarodne radionice projekta B.I.G. D.E.A.L. u Cekateu

U Centru za kulturu Trešnjevka će se od 2. do 7. lipnja 2019. održavati međunarodne radionice projekta pod nazivom B.I.G. D.E.A.L. / Bridging Input Gaps for the Disadvantaged to Enhance the Outcome of Non-formal Adult Learning' (2018-2020) / čiji je koordinator Theater van A tot Z (T-AZ) iz Antwerpena, Belgija. Projekt je kofinanciran od strane Erasmus+ programa Europske unije.

Jedan od partnera projekta je upravo Centar za kulturu Trešnjevka gdje će se održati međunarodne radionice u suradnji s udrugom Ludruga - 100% ljudi.

Na radionicama će se predstaviti model korištenja forum teatra u svrhu inkluzije osoba s psihičkim poteškoćama i terapije te inovativne modele u neformalnoj edukaciji edukatora i korištenja navedenih metoda. Moto radionica: Priče prihvaćanja.

Međunarodne radionice će otvoriti predstava S druge strane ogledala u nedjelju 2. lipnja 2019. u 16 sati. Predstava je nastala 2016. godine iz niza radionica gdje je korišten forum teatar kao alat u terapiji osoba sa psihosocijalnim izazovima. Kako je gledati s druge strane ogledala, kako se ponekad vidimo mi sami, da li imamo iskrivljenu sliku o sebi i svijetu oko nas, od kuda to dolazi i na kraju kako u ogledalu vidjeti sebe? Ova tema je odlična uvertira u već spomenute radionice, jer ćemo polaznike tijekom edukacije suočiti s njihovim predrasudama kao i sa samima sobom. Predstava je nastala u produkciji Centra za kulturu Trešnjevka i Udruge Ludruga - 100% ljudi.

Trodnevna međunarodna radionica projekta B.I.G. D.E.A.L. će se zatvoriti premijerom predstave Priče prihvaćanja u četvrtak, 6. lipnja 2019. u 18 sati. Predstava će nastati prema pričama polaznika radionice koji će zajedničkim snagama razbiti predrasude prema psihičkim teškoćama i prema osobama s istima. Predstava je na engleskom jeziku.

Ulaznice za predstavu S druge strane ogledala i premijeru Priče prihvaćanja su BESPLATNE i mogu se rezervirati na marketing@cekate.hr.