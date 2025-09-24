SUV-ovi i crossoveri i dalje dominiraju automobilskim tržištem

SUV-ovi i crossoveri osvojili su automobilski svijet i brzo postali najpopularniji tip karoserije u Europi. To je imalo značajan utjecaj na modele u ponudi jer su proizvođači automobila napravili zaokret i počeli proizvoditi sve veće i glomaznije automobile.

Međutim, popularnost SUV vozila razlikuje se od zemlje do zemlje, što ukazuje na to da svako tržište ima svoje specifičnosti. Tvrtka za podatke o automobilima carVertical provela je anketu među više od 20.000 korisnika kako bi utvrdila koje vrste karoserije su najpopularniji u europskim zemljama.

3 od 10 vozača više voli veće automobile

Istraživanje je pokazalo da 30,6% vozača preferira SUV-ove i crossovere, 21,3% limuzine, 17,3% karavane, 11,9% hatchbackove, a 9,7% coupee.

Vozači često biraju SUV-ove zbog većeg razmaka od tla, što nudi bolju vidljivost, lakši pristup kabini i veći osjećaj sigurnosti. Njihova popularnost ih također čini poželjnijima na tržištu rabljenih automobila, jer ih je obično lakše prodati kasnije. Mnogi modeli također pružaju i dovoljno prostora za prijevoz opreme, kolica ili kućnih ljubimaca.

Limuzine su dominirale tržištem automobila sve do ranih 2000-ih, kada su počele gubiti na popularnosti. Obično troše manje goriva u usporedbi s glomaznijim vozilima, što ih čini idealnim za putnike na duge relacije ili vozne parkove tvrtki.

Ljubitelji karavana obično cijene veliki prtljažnik u koji mogu stati velike stvari poput bicikala ili skija, a da se pritom ne moraju sklapati stražnja sjedala. Hatchbackovi su popularni u gusto naseljenim gradovima jer njihov kratki međuosovinski razmak olakšava paralelno parkiranje i kretanje po uskim cestama.

Coupee biraju vozači koji daju prednost elegantnom dizajnu i sportskom upravljanju. Ovi modeli često imaju snažnije motore i krući ovjes. Popularni su među mlađim kupcima ili entuzijastima koji voze sami ili rijetko koriste stražnja sjedala.

„Izbor karoserije automobila značajno se promijenio u posljednja dva desetljeća, a umjesto limuzina, SUV vozila i crossoveri postali su najčešći izbor vozača. Ovaj trend odražava kako se mijenja način života - ljudi sada daju prioritet prtljažnom prostoru, višem položaju sjedenja i osjećaju sigurnosti u odnosu na niži profil i potrošnju goriva limuzina. U međuvremenu, specifična vozila, poput karavana i coupea i dalje privlače vjerne ljubitelje koji više cijene upotrebnu vrijednost ili dinamiku vožnje nego popularnost", objašnjava Matas Buzelis, automobilski stručnjak u tvrtki carVertical.

SUV-ovi i crossoveri najpopularniji su u Rumunjskoj (35%), Poljskoj (27,3%) i Ujedinjenom Kraljevstvu (28,3%). Iako je ovaj trend i dalje snažan, postoje neke značajne iznimke.

Praktičnost ili tradicionalne vrijednosti?

Među zemljama u kojima je provedeno istraživanje, Francuska se posebno izdvojila. Očito je da SUV-ovi i crossoveri nisu najpoželjniji među francuskim vozačima.

Prema istraživanju, Francuzi najviše preferiraju limuzine (30,2%), zatim SUV-ove i crossovere (25,6%) te coupee (16%). Zbog razvijene cestovne mreže u Francuskoj, vozila s niskom potrošnjom goriva praktičnija su za vožnju na duge relacije, što limuzinama daje jasnu prednost u odnosu na teže SUV-ove. U kombinaciji sa strogim porezima na težinu i emisije, posjedovanje SUV-a u Francuskoj često rezultira znatno višim godišnjim troškovima, što potiče vozače da se odluče za lakše i ekonomičnije automobile.

„Popularnost coupea u Francuskoj može biti kulturološka stvar, jer Francuzi vole stil, individualnost i vrhunski dizajn." U zemlji poznatoj po uvažavanju estetike i luksuza, elegantni coupe može biti jednako izraz osobnosti kao i prijevozno sredstvo", kaže Buzelis.