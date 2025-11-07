Svaka osma žena ima rak dojke... pa potrudite se da ga ne dobijete

Iako genetika ima veliku ulogu, liječnici ističu da postoje čimbenici koje možemo kontrolirati, a jedan od njih je prehrana.

"Prehrana je jedan od rijetkih čimbenika rizika nad kojima imamo kontrolu", ističe onkološka kirurginja dr. Preeti Subhedar. Prema riječima dr. Subhedar, prehrambene navike utječu i na rizik od drugih bolesti, poput dijabetesa tipa 2 i kardiovaskularnih problema. Iako postoje namirnice koje štite zdravlje, neke ga mogu narušiti, pa ženama iznad 50 godina savjetuje da smanje unos hrane koja može povećati rizik od raka dojke.

Dr. Subhedar preporučuje ograničavanje hrane s visokim glikemijskim indeksom, poput bijelog kruha, bijele riže, peciva, slatkih žitarica i zaslađenih pića. "Namirnice s visokim glikemijskim indeksom brzo povisuju razinu šećera u krvi, što potiče nagli porast inzulina.

S druge strane, namirnice s niskim glikemijskim indeksom otpuštaju šećer sporije, održavajući razinu inzulina stabilnom", navodi. Dodaje da takva neravnoteža može stvoriti uvjete za rast abnormalnih stanica i razvoj upala koje povećavaju rizik od raka.

"Namirnice s visokim glikemijskim indeksom potiču lučenje inzulina i faktora rasta IGF-1, koji potiču nekontrolirani rast abnormalnih stanica", naglašava dr. Subhedar. Također upozorava da mogu pridonijeti debljanju, čime raste razina estrogena, hormona koji povećava rizik od raka dojke.

Ipak, napominje: "Budući da je povezanost neizravna, nije potrebno opsesivno izbjegavati svaku namirnicu s visokim GI. Važno je samo da nisu dio svakodnevne prehrane".

Kao zdravije alternative, dr. Subhedar preporučuje zeleno lisnato povrće, cjelovite žitarice, mahunarke i voće. Umjesto krumpira, savjetuje pire od cvjetače, a bijelu rižu možemo zamijeniti kvinojom ili smeđom rižom.

"Mediteranska prehrana je najbolji primjer plana koji ograničava namirnice s visokim glikemijskim indeksom i potiče unos onih s niskim", tvrdi kirurginja. Osim prehrane, preporučuje održavanje zdrave tjelesne težine, redovitu tjelovježbu i umjeren unos alkohola.