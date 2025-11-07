Od čega se zapravo debljate?

Iako genetika ima određenu ulogu, svakodnevni izbori hrane najviše utječu na to kako tijelo skladišti višak kalorija. Stručnjaci upozoravaju da postoje skupine namirnica koje posebno potiču nakupljanje sala jer ometaju metabolizam i povećavaju razinu inzulina. U nastavku su četiri vrste hrane koje bi, prema savjetima stručnjaka za prehranu, trebalo jesti umjereno ili izbjegavati.

Alkohol - savjetnici za prehranu ističu da alkohol ima visoku kalorijsku vrijednost i često usporava metabolizam, posebno ako se konzumira redovito. Pivo, kokteli i slatka vina sadrže puno šećera, što dodatno povećava rizik od nakupljanja masnoće oko struka. Alkohol također smanjuje samokontrolu pri jelu, pa nakon nekoliko pića lako posežemo za nezdravim grickalicama. Umjerena konzumacija ili povremeni odmor od alkohola može znatno olakšati održavanje zdrave tjelesne težine.

Prerađeni ugljikohidrati - bijeli kruh, peciva, tjestenina i slično, glavni su izvori praznih kalorija koje tijelo brzo pretvara u šećer. Ovakve namirnice naglo podižu razinu glukoze i inzulina, što pospješuje pohranu masti u području trbuha. Uz to, ne sadrže dovoljno vlakana ni proteina, pa ne pružaju dug osjećaj sitosti. Redovita konzumacija prerađenih ugljikohidrata može usporiti metabolizam i dovesti do stalnih napadaja gladi.

Pržena i brza hrana - hrana pripremljena u dubokom ulju, poput krumpirića, pržene piletine ili hamburgera, sadrži velike količine trans masti i soli. Takve masti teško se razgrađuju i lako se talože u tijelu, što povećava rizik od pretilosti i kardiovaskularnih bolesti. Osim toga, visok udio soli potiče zadržavanje vode i nadutost, zbog čega trbuh izgleda veći nego što zapravo jest.

Zaslađena pića - savjetnici za prehranu upozoravaju da su sokovi, gazirana pića i energetski napitci među najvećim izvorima "skrivenog" šećera. Često se konzumiraju u velikim količinama jer ne izazivaju osjećaj sitosti, pa tijelo brzo prelazi u stanje viška kalorija. Osim što potiču nakupljanje masnoće, posebno u području trbuha i jetre, mogu povećati rizik od inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2. Zdrava alternativa su voda s limunom, nezaslađeni čajevi ili prirodni sokovi bez dodataka šećera.