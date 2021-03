Stresori u kući

Kažu nam da je prirodno da s vremena na vrijeme budemo nervozni i pod stresom - e, pa to baš i nije istina, vjerujte.

No, kad ste već pod stresom, to ne znači da na to ne možemo utjecati, naročito kad su u pitanju dijelovi našega doma. Evo na što točno trebate obratiti pozornost:

Manjak svjetlosti - motivacija je niža u prostorijama koje nisu dovoljno osvijetljene, a ljudima i inače odgovara prirodna svjetlost. Osim nje, sveukupna atmosfera neke sobe može se prilagoditi uz pomoć lampi, pametnih žarulja i drugih vrsta osvjetljenja. Nije dobro ni ako ima previše umjetne svjetlosti, jer to može utjecati na depresiju i kvalitetu sna, tako da je važno pronaći ravnotežu. Ipak, nikako ne smijete iz dana u dan boraviti u potpuno mračnim prostorijama, gdje je jedino osvjetljenje ekran računala ili mobilnog telefona.

Pretrpanost stvarima - premalo prostora za prolazak kroz razne prostorije doma može izazvati nervozu, jer onda treba paziti na svaki korak, kako ne biste udarili u namještaj ili neki drugi kućni element. Otvoreniji prostori i više mjesta donose više slobode, baš kao i više prirodne svjetlosti. Možda vaš dom nema puno kvadrata, ali treba pametno iskoristiti prostor koji vam je na raspolaganju i ne praviti gužvu od različitih stvari.

Rad i odmaranje u istom prostoru - ovdje je ponovno ključna riječ iskorištenost prostora, ali je problematiku ponovno moguće izbjeći. Rad od kuće znači da su radni prostor i prostor za slobodno vrijeme pod istim krovom, ali to ne znači da sve vrijeme trebate provesti na istom mjestu. Odnosno, treba ustati sa radne stolice po završetku radnog vremena i promijeniti ako ne prostoriju, onda barem područje u toj jednoj prostoriji. Najbolje rješenje je da prošetate i tako "proluftate" glavu.

Stare stvari - nemaju svi nove stvari i nov namještaj, ali nešto što je baš zastarjelo i vidno pohabano može imati negativan utjecaj na našu psihu. Nije stvar u tome što se namještaj mora konstantno mijenjati, nego se sa starim stvarima možda nećete osjećati opušteno kao sa malo novijim, čišćim. Dom treba čistiti, okruženje možete osvježiti barem i nekim malim novim detaljem poput lampe ili biljke, dok se pojedine komade namještaja može ponovno tapecirati kako ne biste morali kupovati potpuno novi.

Evo, malo više reda i... bit će bolje!