Strah od letenja u doba koro

Oni koji ovih dana žele na odmor u neku od članica Europske unije ne trebaju se samo informirati o pravilima u vezi s koronavirusom u zemlji u koju putuju, već i o pravilima u zračnim lukama, ali i tijekom leta.

Kako se ponašati u zračnoj luci?

Prvo, ono najvažnije: staviti masku! U svim zračnim lukama u EU-u putnici moraju nositi zaštitne maske, i to od dolaska na polazni aerodrom pa sve dok ne napuste dolaznu zračnu luku. To piše u smjernicama koje je EU objavio za letove u doba pandemije koronavirusa.

Od tog pravila izuzimaju se djeca do šest godina starosti i osobe koje maske ne mogu nositi iz zdravstvenih razloga. Osim toga, putnici moraju mijenjati maske svakih četiri sata te redovito prati i dezinficirati ruke. S obzirom na to da registracija putnika, ukrcavanje i let mogu potrajati i po nekoliko sati, putnici bi u ručnoj prtljazi trebali imati kao rezervu još jednu ili dvije maske.

Što se promijenilo kod predaje prtljage i ukrcavanja?

Kada je riječ o prtljazi, u najvećem broju njemačkih zračnih luka sada vrijedi pravilo da svaki putnik može u zrakoplov unijeti samo jedan komad ručne prtljage. Time bi se trebala smanjiti opasnost od zaraze kod sigurnosnih kontrola. A i kod registracije putnika i kontrola vrijedi pravilo odstojanja od metar i pol.

Kako bi se pridržavali minimalnog odstojanja, Udruga zračnih luka (ADV) savjetuje da se „razvuku" svi procesi. Prepreke i oznake na tlu trebale bi usmjeravati redove tako da se može ispuniti pravilo o minimalnom odstojanju. Također bi trebali biti otvoreni dodatni šalteri za registraciju putnika, a sjedišta u čekaonicama blokirana.

Što je s hranom i pićem?

Ako planirate nešto jesti ili piti kad čekate u zračnoj luci, morate imati na umu da nisu svi restorani i trgovine otvoreni. Ali jelo i piće je i dalje dozvoljeno, bez obzira na obvezno nošenje maski.

Hoće li biti zdravstvene provjere?

Za sada u njemačkim zračnim lukama nije obvezno mjerenje tjelesne temperature. No ADV je priopćio da je sve spremno ukoliko se takva obveza uvede. Lufthansa želi svojim putnicima ponuditi obavljanje korona-testa prije polijetanja. Prema pisanju lista Der Spiegel, ta aviokompanija bi s tim počela već krajem lipnja ili najkasnije početkom srpnja u zračnim lukama u Frankfurtu i Münchenu. Iz Lufthanse je priopćeno da bi ta usluga posebno bila ponuđena putnicima u zemlje koje pri ulasku traže negativni korona-test.

Kolika je opasnost od zaraze u samom zrakoplovu?

Veoma mala - barem tako kažu aviokompanije i proizvođač zrakoplova Airbus. Razlog: zrak u avionu cirkulira odozgo prema dolje. Tako kapljice koje se oslobađaju disanjem završavaju na podu zrakoplova, a ne lete u lice susjednom putniku. Aviokompanija Condor je na svojoj internetskoj stranici objavila: „Vjerojatnost da se netko zarazi u zrakoplovu je ista kao i u operacijskoj sali neke njemačke klinike."

Virolog Jonas Schmidt-Chanasit smatra da je ta usporedba neprikladna. U intervjuu za radijsku postaju Deutschlandfunk ovaj direktor instituta za tropske bolesti Bernhard Nocht je rekao: „U operacijskoj sali ležite sami na stolu, a oko vas je samo nekoliko liječnika." U zrakoplovu je, dodaje, drugačije. „I to se mora iskreno priznati."

Čak iako postoji temeljito filtriranje zraka, nema putovanja bez rizika, upozorava ovaj virolog i naglašava da je, što je let duži, opasnost od zaraze veća. „To znači da se znatno razlikuje let koji traje sat vremena od prekooceanskih letova od deset sati ili letova na Kanarske otoke koji traju četiri-pet sati", kaže Schmidt-Chanasit.

Hoće li biti slobodnih sjedišta zbog povećanja odstojanja?

Jednu stvar je sigurno svatko od nas naučio prethodnih mjeseci: što je veća udaljenost između dvije osobe, opasnost od prenošenja koronavirusa je manja. Zbog toga stručnjaci zahtijevaju da srednja sjedišta u zrakoplovu ostanu slobodna ili čak i čitavi redovi.

To također preporučuje i Europska agencija za sigurnost zračnog prometa. Ali aviokompanije se toga moraju pridržavavati samo ako je to moguće s obzirom na broj putnika. To znači: putnici nemaju pravo na slobodno susjedno sjedište i ne može se uvijek jamčiti minimalna udaljenost do metar i pol.

Stručnjak za zrakoplove Dieter Scholz s hamburškog Sveučilišta za primijenjene znanosti zbog toga upozorava da se ne podcjenjuju rizici letenja u doba korona-krize. „Letenje može dovesti do drugog vala zaraze, a pri tome bi se zaraza još brže nego na početku pandemije mogla proširiti po cijelom svijetu."

Ako pak ne možete otkazati let, onda Scholz preporučuje da rezervirate sjedište u posljednjem redu do prozora. Osim toga, putnici se ne bi smjeli kretati po zrakoplovu za vrijeme leta i, ako je moguće, nositi zaštitnu masku s filterom.