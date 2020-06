Post-Brexit pregovori tapkaju na mjestu

Politički gledano, video-konferencija između Borisa Johnsona i vrha Europske unije je bila jedna velika nula. Ursula von der Leyen i predsjednik Vijeća EU-a Charles Michel nemaju uopće ovlasti za pregovore s Britancima niti im smiju nuditi neke "dealove". S druge strane ni Boris Johnson nije imao nikakvu ponudu u džepu. On i dalje vjeruje da mora povećati pritisak kako bi EU natjerao na ustupke. Jedinstvo između Londona i Bruxellesa se trenutno sastoji samo u činjenici da obje strane uopće žele dalje razgovarati.

Johnson želi više dinamike

Nakon razgovora s predstavnicima EU-a Johnson je u Londonu rekao kako je razgovorima potrebno malo više dinamike ako ih se želi okončati. Govori se o potrebi "novog zaleta" i "nove dinamike". No otkuda bi ovaj novi zalet trebao doći, to trenutno ne zna nitko. Johnson ipak kaže: "Mislim da ipak nismo do te mjere udaljeni od cilja."

No odmah nakon toga je izlistao želje Londona: Sud Europske unije u budućim gospodarskim odnosima Velike Britanije i EU ne bi trebao igrati nikakvu ulogu; nikakva pravila za Otočane i povrh svega "veličanstveni sporazum o ribarenju". Ova lista Johnsonovih želja međutim pokazuje da se obje strane nalaze tamo gdje su se nalazile na proljeće kada su počeli novi dogovori oko zajedničke budućnosti: naime, na početku. Jer točno po tim pitanjima do sada nije bilo dogovora. Europska unija želi da se Velika Britanija i dalje pridržava pravila kada su u pitanju prava radnika, zaštita okoliša i potrošača. Nitko ne želi da Britanci niskim cijenama, kao posljedica ukidanje svih pravila, poremete zajedničko tržište. To je uvjet za pristup istom tom tržištu i Bruxelles se po tom pitanu neće mnogo pomicati.

Kad je ribarenje u pitanju, glavni pregovarač s EU strane Michel Barnier je već svojim izjavama dao naslutiti da je tu došlo do kakvog-takvog kompromisa. Kad je pravna nadležnost u pitanju tu je sve otvoreno a što se tiče trgovinskih odnosa, teško je vjerovati da će Britanci tu dobiti nešto više nego što je to uobičajeno u ugovorima s tzv. trećim zemljama.

Kao malu gestu dobre volje, London je Bruxellesu dozvolio pristup datotekama policijskih službi. Britanci još uvijek vjeruju da će i u budućnosti biti dio istog sigurnosnog prostora. No to je samo jedno od spornih pitanja koje još treba riješiti.

Tapkanje na mjestu - video konferencija EWU-Velika Britanija

Od Brexita je prošlo pet mjeseci a da se apsolutno ništa nije pomaklo s mjesta.Predsjednica Europske komisije Von der Leyen je sada saznala da Johnson neće tražiti produljenje prijelaznog razdoblja koje ističe krajem godine. Dakle za ugovor o budućim odnosima Londonu i Bruxellesu je ostalo još malo više od pola godine.

Britanski premijer zato sad pokušava povećati pritisak i govori o tome da bi ugovor trebao biti gotov do kraja srpnja. Još do prije par dana u Downing Streetu se govorilo o kolovozu. "Ne vidim zašto to ne bi funkcioniralo", rekao je britanski premijer. No to je utopija jer bi to značilo da jedna strana bez ikakvih prigovora mora prihvatiti prijedloge druge. A to se sigurno neće dogoditi.

Barnier je prošlog tjedna objavio "vozni red" pregovora koji bi se od kraja ovog mjeseca trebali intenzivirati i trajati do kolovoza. No činjenica je da nikad do sada nije u tako kratkom vremenu igdje bio sklopljen neki trgovinski ugovor, pogotovo ne ovako kompliciran poput ovog između EU-a i Velike Britanije. Tim više što pregovarači zbog jedinstvenosti tematike ne mogu posezati za oglednim primjerima i rješenjima. Sada je dogovoreno da se barem postigne dogovor oko temeljnih pitanja. To je priopćeno nakon sastanka u ponedjeljak. No i taj minimalni konsenzus će biti moguć samo ako obje strane popuste u dobroj mjeri.

Bez mačke u vreći

Skepsu širi predsjednik EU vijeća Michel. On je nakon razgovora s Johnsonom obavijestio irskog premijera Lea Varadkara i pritom rekao kako Bruxelles nikad neće pristati na dogovor koji šteti interesima Unije ciljajući pritom na obveze koje su Britanci preuzeli a koji se tiču granice sa Sjevernom Irskom. No ni po tom pitanju još ništa nije dogovoreno.

Poruka Michela: EU pod svaku cijenu želi sporazum ali nije spreman na "mačku u vreći". Europski parlament je tu nedavno još jednom pokazao beskompromisnost kada je u pitanju zajedničko tržište i njegova nepovredivost. Integritet zajedničkog tržišta je i svetinja koju su spremni braniti i njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Jedno je sigurno: ni Berlin niti Pariz nisu spremni Britancima dati ono što žele a to je pristup EU tržištu bez uvjeta i prije svega, bez troškova.