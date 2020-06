Sačuvati živce do američkih izbora

Sve smo to već čuli u sličnim oblicima i formulacijama. Doprinosi za NATO, novac koji Njemačka navodno ne uplaćuje. Optužbe da upravo SAD trpi štetu zbog njemačkog uspješnog izvoza. Ljutnja i psovke u smjeru Berlina su faktički besmislene i drske. Ali, takav je aktualni američki predsjednik - on ne želi imati posla s istinom, pa taman da mu je ona ispred nosa.

Mi smo već dovoljno često priznali da smo posljednjih desetljeća izdvajali premalo za obranu. I jasno je da to ima veze s njemačkom prošlošću. Obzirom da nenaoružani pacifizam ima prilično slabe izglede za budućnost, izdaci ipak kontinuirano rastu posljednjih godina. Novac se mora upotrijebiti smisleno, ne bi ga se trebalo bacati kroz prozor kupovinom (samo da se kupuje!) američkih oružanih sustava - što bi zapravo Trumpu naravno bilo najdraže.

Predstava oko cijene obrane

Ako predsjednik sad po tko zna koji put govori besmislice u vezi s izdacima za NATO, oko doprinosa koji bi Berlin trebao platiti i koji navodno opterećuje SAD, onda se tu radi zapravo o predizbornoj kampanji. Trump samo želi skrenuti pažnju s debakla koji je doživjela njegova politika borbe protiv koronavirusa, ustvari bi točnije bilo reći: nedostatka takve politike. Preko 100.000 građana SAD-a je umrlo, otvaranje zemlje bilo brzopleto, a surealni brifinzi u Bijeloj kući tijekom krize šokantni. Jeste možda za gutljaj izbjeljivača?

U toj situaciji taman dobro dođe kazališna predstava oko povlačenja američkih vojnika iz Njemačke. Nikoga ustvari ne bi trebalo začuditi da jednu od glavnih uloga u toj premudroj ideji izgleda odigrao bivši američki veleposlanik i poznati neprijatelj Njemačke - Richard Grenell. Njegovo kobno djelovanje u Berlinu bilo je odraz njegovih uvjerenja. Možda će se ova populistička glupost svidjeti Trumpovim pristalicima, koji usprkos svim korekcijama i dalje žele vjerovati Trumpovim lažima.

To uključuje i sugestiju kako je SAD žrtva mračnih sila, koje agiraju protiv Vašingtona. A protivnik očigledno sjedi u Berlinu. To ne čudi, obzirom da Trumpu očito ne „leže" demokracije, on se radije druži s diktatorima. Njegovi frendovi su Putin, Erdogan i Kim Jong Un. Njegove simpatije prema kineskom predsjedniku Xiju su očito veće nego prema njemačkoj kancelarki Merkel.

Ljubomora i zloba

Konstante prijetnje trgovinskim sankcijama u međuvremenu samo živciraju. Ako Trump smatra da SAD premalo izvozi, onda bi američka industrija trebala ponuditi bolje proizvode. Osim toga u njegovim tiradama nikada ne spominje globalnu dominaciju Googlea, Applea, Microsofta i Amazona. Dakle, ako drugi američki proizvodi ne mogu uspjeti na tržištu, onda bi to sigurno trebalo značiti da nisu konkurentni. Kada se radi o prehrambenim namirnicama, moglo bi se poručiti: dragi prijatelji, jedite vašu kloriranu piletinu ili genetski modificirane biljke! Ili ih prodajte Britancima, oni su izgleda spremniji na kompromise.

Zašto bi Njemačka trebala kupovati skupi fracking-plin koji se transportira preko pola zemaljske kugle, kada može dobiti zemni plin u susjedstvu? Doduše, posao s Rusijom je sklopljen još u vrijeme kada se vjerovalo u moguće partnerstvo s tom zemljom. Ali, treba li sada odustati od skoro gotovog Sjevernog toka 2, samo zato zato što to Trump želi? A to bi iz geopolitičkih razloga ionako moglo postati nužno.

Predizborna kampanja

O svim ovim racionalnim argumentima - protiv povlačenja američkih trupa iz Njemačke, o autonomnom odlučivanju oko opskrbe energentima, protiv kaznenih carina na francuska vina i njemačke automobile - o svemu tome se dovoljno raspravljalo. Sve ono što idućih mjeseci bude stizalo iz Washingotna, bit će emocionalni ispadi neobuzdanog predsjednika - a ostatak priče se zove predizborna kampanja.

Više se uopće ne isplati postavljati pitanje o pouzdanosti SAD-a kao partnera u NATO-savezu, a kamoli tražiti diplomatske odgovore. Trebalo bi to raditi kao Angela Merkel: jednostavno sve to ignorirati. A osim toga moramo pričekati da vidimo što će donijeti izbori u studenom. Zapadni svijet se nada, sanja i usrdno moli da dođe novi predsjednik. A do tada jednostavno moramo sačuvati živce.