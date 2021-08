Što vas uvijek deblja?

Svi vole švedski stol - kombinacija raznolike hrane i prihvatljive cijene, količina koju možete pojesti... Ali, ono što izaberete za svoj tanjur mnogo govori o tome jeste li rizičnoj skupini koja će skupiti višak kilograma, stoji u novoj studiji koja je objavljena u magazinu Appetite.

Istraživači su tijekom godine dana pratili vezu između tjelesne težine i hrane koju su 82 mlade osobe bez problema sa suvišnim kilogramima birale tijekom obroka u u restoranima sa švedskim stolom.

Primijetili su da oni koji su oni koji su birali "preukusnu" hranu, nakon godinu dana bili značajno vjerojatniji kandidati za skupljanje viška masti i viška kilograma u odnosu na one koji su birali zdraviju hranu.

"Preukusnom" hranom smatrali su onu koja ima velike količine kalorija, jednostavnih ugljikohidrata, dodane šećere, masti, natrij i malu količinu vlakana. Takva hrana bila je obično prerađena i mogla se probaviti vrlo brzo, prema riječima vodeće autorice studije dr. sc. Tere Fazzino, profesorice psihologije na Sveučilištu u Kanzasu. Ovakve hrane lako se prejedati jer treba duže vrijeme da tijelo signalizira mozgu da je sito.

U ovu hranu spadaju različite mesne prerađevine, peciva i bijeli kruh, deserti poput keksa, slane grickalice...

Fazzino kaže kako ovakva hrana pokreće ono što nazivamo "hedonističkim odgovorom", odnosno da ona mozgu izgleda kao nagrada. "Ova hrana ima psihološki i fiziološki efekt, a to dovodi do dodatnog unosa hrane", objašnjava ona. Pojednostavljeno, što više jedete, više unosite kalorije, a ponekad je to značajno veći broj kalorija.

To ne znači da se svaki put kad pojedete nešto takvo debljate, samo da trebate biti umjereni. Konačno, moguće je izbalansirati "preukusnu" hranu i onu koja ne pripada u tu kategoriju. Fazzino objašnjava na primjeru: Izaberite piletinu s roštilja umjesto one pržene u dubokom ulju, a umjesto pomfrita izaberite salatu kao prilog.

Prema njenim riječima, nema ni sva hrana iz iste kategorije isti učinak. Novije studije pokazuju da ni hrana koja je obogaćena mastima i natrijem ne mora imati značajan učinak na tijelesnu težinu iako je visoko kalorična, piše Eatthis.

Tajna je, kao i uvijek, u umjerenosti.