Namirnice koje sigurno debljaju

Debljanje je loša stvar, ne samo zdravstveno - nije baš ni neki izgled kad vam se sve stisne na vama i ne možete ni disati (a mislite da imate istu majicu od prošle godine u koju bi trebali moći ući).

Alkohol - poneka čaša alkohola ne predstavlja problem, no prekomjerno konzumiranje alkoholnog pića svakako će uzrokovati debljanje. Alkohol je izuzetno kaloričan, a uz to vara tijelo i potiče ljude da jedu više. Studija objavljena u časopisu Journal of Academy of Nutrition and Dietetics otkrila je da ispijanje alkohola može uzrokovati da ljudi pojedu dodatnih 384 kalorije dnevno.

Bijeli kruh - ako se želite riješiti masnih naslaga na trbuhu, trebali biste izbjegavati bijeli kruh. Osim toga, kruh je bogat i natrijem koji također dovodi do nakupljanja vode i nadutosti.

Čips - iako se čips nikad nije smatrao zdravom namirnicom, čini se da je nezdraviji nego sokovi, sladoled i druge namirnice. Prema jednoj studiji s Harvarda, čips je jedna od namirnica koja je snažno povezana s debljanjem.

Dijetalna pića - višestruka ispitivanja povezala su umjetna sladila s prekomjernim dugotrajnim debljanjem. Istraživači vjeruju da osobe piju ove napitke u većoj mjeri jer smatraju da nemaju kalorija. No, prekomjerna konzumacija ovih napitaka može dovesti do skladištenja masti i debljanja.

Pomfrit - istraživači s Harvarda utvrdili su da je pomfrit još jedna od namirnica koja uzrokuje debljanje. Naime, prema njihovoj studiji, osobe koje su jele pomfrit dobile su dodatnih 3,35 kilograma tijekom četiri godine. Osim što je izuzetno kaloričan, pomfrit se prži u puno ulja. Pokazalo se da ova metoda pripreme hrane stvara opasan, kancerogeni kemijski spoj nazvan akrilamid, koji je povezan s trbušnom masnoćom.

Prerađeno meso - ako redovito jedete slaninu, hrenovke, kobasice i druge vrste prerađenog mesa, to može uzrokovati debljanje. Debljanje nije jedini razlog zbog kojeg biste trebali smanjiti konzumaciju prerađenog mesa. Naime, ova hrana je povezana i s povećanim rizikom od dijabetesa, raka i hipertenzije.

Zaslađena pića - zaslađena pića najveći su izvor dodanih šećera i glavni izvor kalorija u američkoj prehrani. Niz je pokazatelja koji sugeriraju da su zaslađena pića usko povezana s pretilošću i debljanjem, piše Eat this. Umjesto sokova i drugih zaslađenih napitaka bolje je popiti čašu vode, šalicu čaja ili kave.