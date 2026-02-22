Što trebamo raditi da vježbamo mozak?

Svi stalno govorimo kako nas ovo ili ono boli ili je sasvim u redu, a zapravo cijelo vrijeme izbjegavamo glavnu temu - mozak. Naime, mozak treba vježbu, i to svaki dan, kako bi bio spreman za nove izazove.

Naravno, ako spadate u kategoriju "sjedim pred televizorom i gledam neke gluposti", to sigurno neće biti dobro za vas... niti za vaš mozak. Dakle, o čemu se tu radi zapravo...

Neuroplastičnost mozga se definira kao povećanje ili smanjenje snage sinaptičkih veza između neurona u mozgu, kao odgovor na različita iskustva.

Svaki put kada naučimo novu vještinu, putujemo u egzotična mjesta i oblikujemo dugoročna sjećanja, naš se mozak premrežava kako bi se bolje prilagodio novim situacijama.

Što je bolja neuroplastičnost mozga, to smo spremniji na izazove koje nosi život. Studija objavljena u časopisu Journal of Science and Medicine in Sport pokazala je da redovita aerobna tjelovježba poboljšava pamćenje, kognitivne sposobnosti, pojačava pažnju i čini da lakše donosimo odluke.

Znanstvenici sa Sveučilišta South Australia su uz pomoć neinvazivne metode stimulacije mozga mjerili neuroplastičnost. Ispitanici su redovito provodili određenu tjelesnu aktivnost poput biciklizma ili HIIT-a, tijekom kojih su otkucaji srca varirali od 50 posto 90 posto od maksimuma. "Već znamo kako je bavljenje redovitom aerobnom tjelovježbom dobro za mozak, a sada moramo otkriti koja je tjelesna aktivnost najučinkovitija za naše moždane vijuge", kaže koautorica studije dr. Ashleigh Smith.

Mjerenje neuroplastičnosti prije i poslije vježbi pokazalo je dobre promjene na mozgu, koje su najdublje nakon 20. minute visoko intenzivnog treninga i 25. minute umjerenog treninga. Znanstvenici su otkrili i da hormon stresa kortizol djeluje kao veza između aerobne tjelesne aktivnosti i promjena kod neuroplastičnosti.