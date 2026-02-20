Šanse Hrvatske za plasman u doigravanje Svjetskog prvenstva 2026. godine

Hrvatska nogometna reprezentacija uputit će se na Svjetsko prvenstvo sljedećeg ljeta kako bi nastavila svoju uspješnu seriju nastupa na ovom turniru. Navijačima i obožavateljima preostaje da već vrlo uskoro naprave oklade u GGBet na svoju omiljenu momčad 2026. godine i prate tijek utakmica. Ovo će biti sedmo Svjetsko prvenstvo na koje se zemlja kvalificirala od osam turnira otkako je pristupila FIFA-i.

Reprezentacija je tijekom vremena uspjela ostvariti nekoliko izvanrednih nastupa za tako malu i, u principu, vrlo mladu zemlju. Tako je stigla do polufinala i osvojila 3. mjesto 1998. godine, a posljednji put 2022. godine u Kataru, pobijedivši Maroko rezultatom 2:1.

Također je reprezentacija igrala u finalu 2018. godine – pobijedivši Englesku u polufinalu, ali izgubivši od Francuske rezultatom 4:2 u finalu. Tri puta se hrvatska reprezentacija našla u skupini (2002., 2006. i 2014.). Zanimljivo je da je svaki put kada je hrvatska momčad izlazila iz skupine obavezno osvajala medalju.

Ovaj put je hrvatska reprezentacija vrlo lako prošla kvalifikacije, zauzevši prvo mjesto u skupini „L“ sa sedam pobjeda i jednim remijem u osam utakmica.

Hrvatska u skupini s Engleskom 2026. godine – kakvi su bili rezultati ždrijeba?

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini „L“ Svjetskog prvenstva 2026 zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. Upravo takvi rezultati ždrijeba određeni su izravno u Washingtonu. „Vatreni“ će otvoriti utakmicu protiv „Gordog Albiona“.

Ovo Svjetsko prvenstvo u nogometu bit će organizirano zajednički od strane SAD-a, Kanade i Meksika. Prema predstojećim planovima, trebalo bi se održati od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. godine.

Osim toga, vrijedi naglasiti da je ovo prvo Svjetsko prvenstvo koje se održava istovremeno na teritoriju triju država. U suštini, na njemu će sudjelovati rekordne 48 nacionalne reprezentacije.

Kakve su prognoze za osvajanje Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. godine od strane Hrvatske?

Šansa uvijek postoji za sve, stoga čak i unatoč tome što favoritima turnira ostaju reprezentacije Engleske, Španjolske, Argentine, Brazila i Francuske, postoji razlika u razini vještine, talenata, uspjeha i sl. Na ovom Svjetskom prvenstvu ulogu će igrati apsolutno svi kriteriji – iskustvo, zavist, lokacija (gdje će se utakmice održavati).

Hrvatska reprezentacija unatoč svemu ima šansu. No, primarni zadatak momčadi je da mora izaći iz skupine „L“ ili, što je realnije, završiti iznad Gane. U najgorem slučaju, glavni cilj momčadi bit će ući među barem osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Je li Hrvatska favorit za pobjedu u skupini „L“?

Hrvatska se, bez sumnje, smatra drugim favoritom za pobjedu u skupini „L“ nakon Engleske. Suština je u tome da je Engleska zaista jača po mnogim pokazateljima (kvaliteta igrača, iskustvo, klasa u usporedbi s Ganom i Panamom). Istovremeno, hrvatska momčad razumije da, ulažući napore na terenu, može postići drugo mjesto.

Ako se to dogodi, tada će momčad dalje igrati s drugim reprezentacijama iz skupine „K“. Na primjer, ili s Portugalom, Kolumbijom, Uzbekistanom. Ili s pobjednikom Međukontinentalnog puta 1 (s Jamajkom, Novom Kaledonijom ili DR Kongom).

Što stručnjaci govore o šansama hrvatske reprezentacije za pobjedu na prvenstvu 2026.?

U eteru emisije „BBC Radio 5 Live“, koja je bila posvećena skupini Engleske, bivši napadač Dion Dublin iznio je primjedbu da se stalno brine i zabrinjava zbog hrvatske reprezentacije. Prema njegovom mišljenju, igrači momčadi imaju ogromno iskustvo i odgovarajuću razinu vještine.

Istovremeno, Dion Dublin je naglasio da je Gana također sposobna pokazati dobre rezultate na terenu. Suština je u tome da je to snažna i izdržljiva afrička nacija koja će hrvatskoj reprezentaciji stvoriti velike poteškoće na terenu. Stoga je riječ „zabrinuti“ ovdje itekako prikladna.

Kako se Hrvatska „izborila“ za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026.?

Momčad je u domaćoj utakmici pobijedila Farske Otoke i time osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. Susret je završio rezultatom 3:1. Strijelci za Hrvate bili su Gvardiol, Musa i Vlašić.

Kolo prije kraja kvalifikacija u skupini „L“ hrvatska momčad je s 6 bodova nadmašila Češku i, nakon Engleske i Francuske, postala treća europska zemlja koja je osigurala mjesto na završnom turniru mundijala s prvog mjesta. Vrijedi zapamtiti da se na mundijal kvalificira čak 16 europskih reprezentacija.

Raspored nastupa na Svjetskom prvenstvu u nogometu i hrvatske reprezentacije 2026. Godine

Nogometni turnir brojit će 104 utakmice i postat će jedan od najvećih u povijesti. Otvorit će ga 11. lipnja 2026. godine na stadionu „Estadio Azteca“ u Mexico Cityju dvije snažne momčadi – Meksiko i Južna Afrika (to je skupina „A“).

Grupna faza održavat će se od 11. do 27. lipnja 2026. godine u 16 gradova diljem SAD-a, Kanade i Meksika. Doigravanje će se odvijati u sljedećim datumima:

Runda 32 – 28. lipnja – 3. srpnja 2026. Runda 16 – 4.–7. srpnja. Četvrtfinala će se održavati od 9. do 11. srpnja. Polufinala – 14.–15. srpnja. Utakmica za 3. mjesto – 18. srpnja (na ogromnom stadionu Hard Rock u Miamiju). Finale – 19. srpnja (na poznatom stadionu MetLife u New Jerseyju).

Službeni i potvrđeni datumi rasporeda utakmica hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu su sljedeći:

17. lipnja 2026. godine hrvatska momčad igrat će protiv Engleske. Početna utakmica turnira u skupini „L“ održat će se u Dallasu (u saveznoj državi Teksas na stadionu AT&T Stadium). 23. lipnja 2026. godine reprezentacija će igrati protiv Paname. To će biti druga utakmica grupne faze koja će se održati u Torontu (stadion BMO Field). 27. lipnja 2026. godine Hrvatska će igrati protiv reprezentacije Gane. To je treća utakmica ove grupne faze koja će biti održana u Philadelphiji (na stadionu Lincoln Financial Field).

Upravo ove tri utakmice moći će odrediti hoće li hrvatska reprezentacija izaći u doigravanje turnira, a pritom su šanse na terenu, u pravilu, svima jednake.