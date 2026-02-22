Idu li ljudi napokon na Mjesec nakon više od 50 godina?

Misija NASA Artemis II predstavlja ključan korak u suvremenom povratku čovjeka na Mjesec te dio šireg programa Artemis program. Riječ je o prvoj misiji s ljudskom posadom u sklopu tog programa i prvoj takvoj lunarnog leta nakon više od 50 godina, još od ere programa Apollo.

Artemis II zamišljena je kao desetodnevna misija tijekom koje će četvero astronauta obići Mjesec i vratiti se na Zemlju. Let će se izvesti pomoću rakete Space Launch System (SLS) i svemirske letjelice Orion, čime će se po prvi put testirati ovi sustavi s ljudskom posadom u dubokom svemiru . Misija nadograđuje uspjeh prethodne bespilotne misije Artemis I iz 2022. godine i ima za cilj potvrditi sigurnost i funkcionalnost tehnologije potrebne za buduća slijetanja na Mjesec.

Posadu misije Artemis II čine tri Amerikanca: Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te jedan Kanađanin, Jeremy Hansen.

Jedan od glavnih ciljeva Artemis II jest validacija svih ključnih sustava - od pogona i navigacije do sustava za održavanje života. Također će se testirati komunikacija i operacije u uvjetima daleko izvan niske Zemljine orbite. Ovi testovi su nužni kako bi NASA mogla nastaviti s ambicioznim planom slanja astronauta na površinu Mjeseca u misiji Artemis III, planiranoj za kasnije desetljeće.

Što se tiče trenutnog statusa misije početkom 2026. godine, Artemis II nalazi se u završnoj fazi priprema, ali uz određene tehničke izazove. Tijekom tzv. "wet dress rehearsal" testiranja, koje uključuje punjenje rakete gorivom i simulaciju odbrojavanja, inženjeri su uočili probleme s curenjem tekućeg vodika . Ti su problemi doveli do odgode prvotno planiranog lansiranja i zahtijevali dodatne popravke i analize.

NASA je nakon toga zamijenila oštećene brtve i provela dodatna testiranja kako bi osigurala sigurnost sustava. Novi pokušaji testiranja provedeni su sredinom veljače 2026., a rezultati su ključni za donošenje konačne odluke o datumu lansiranja . Trenutno se kao najraniji mogući datum lansiranja spominje početak ožujka 2026., s potencijalnim terminima oko 6. ožujka .

Ipak, situacija ostaje dinamična. Nedavni izvještaji ukazuju na dodatne tehničke poteškoće, uključujući probleme s protokom helija, što bi moglo dodatno utjecati na raspored lansiranja . S druge strane, NASA ističe kako su ovakva testiranja i odgode očekivani dio razvoja kompleksnih svemirskih sustava te su nužni za maksimalnu sigurnost posade.

Zaključno, Artemis II je povijesno važna misija koja označava povratak ljudi u duboki svemir i pripremu za buduća slijetanja na Mjesec. Iako se suočava s tehničkim izazovima i odgodama, napredak u testiranju i pripremama pokazuje da je lansiranje sve bliže, čime se otvara novo poglavlje u ljudskom istraživanju svemira.