Što treba znati o sunčanju?

Koliko je sunčanje zdravo

Neophodno je za sintezu vitamina D, za razvoj i zdravlje kostiju i zubi, pravilan rad srca, mišića i živčanog sustava.

Povremeno i umjereno izlaganje UV zračenju može biti korisno, no dulje i nekontrolirano izlaganje može imati razne posljedice - ubrzano starenje kože, razne oblike raka kože, kataraktu i druge očne bolesti (poput trajnog oštećenja rožnice), slabljenje imunološkog sustava i povećan rizik od infekcije.

Što je oznaka UPF na etiketama odjeće

Vrsta odjeće je važna kada je riječ o zaštiti od sunca. Teže, gušće tkanine s čvršćim tkanjem nude veću zaštitu od tankih, laganih tkanina.

Nosite svijetlu odjeću (prvenstveno bijelu ili žutu) od prirodnih materijala, dugih rukava i hlače kako bi što manje kože bilo izloženo suncu.

Zaštitite glavu i vrat kapom ili šeširom širokog oboda.

Mnogi novi materijali nude visoku zaštitu i prozračnost, što ih čini dobrim izborom za ljetne sportove. Potražite oznaku UPF na etiketama odjeće i šešira. Broj označava koliko UV zraka prodire kroz tkaninu (UPF 30 do 49 nudi vrlo dobru zaštitu, dok je UPF 50+ ocijenjen kao izvrstan).

Leće mogu povećati rizik od melanoma

Naočale štite oči od UV zračenja samo ako imaju zaštitni filter za UVA i UVB zrake. Mnoga stakla za naočale i leće to nemaju, pa dodatno pojačavaju negativan učinak UV zračenja i povećavaju rizik od pojave melanoma na oku.

Nosite sunčane naočale sa stopostotnom UVA / UVB zaštitom, koje štite od potencijalnog oštećenja rožnice.

I tamnoputi mogu izgorjeti

Na UV zračenje najosjetljivije su osobe s keltskim i nordijskim tipom kože. Lako pocrvene, teško potamne i imaju veći rizik od melanoma.

No i tamna je koža osjetljiva na sunce, samo se na njoj teže vide oštećenja. Uvriježeno je mišljenje da ljudi s tamnijom puti ne mogu izgorjeti i ne trebaju štititi svoju kožu. No i osobe tamnije puti mogu pocrvenjeti, ali je kod njih crvenilo manje izraženo.

U prvoj godini života bez sunčanja

Dječja koža puno je osjetljivija i tanja, a zaštitni mehanizam slabiji od kože odraslih, pa djeca puno brže pocrvene.

Djecu u prvoj godini života ne bi se uopće smjelo izlagati suncu, a do treće godine ne bi trebala dulje boraviti na suncu (osobito u razdoblju od 10 do 17 sati). Najbolja zaštita je prirodni hlad, odgovarajuća odjeća s UV zaštitom i šešir.

Preplanulost nije zdrava

Tamnjenje kože pokazatelj je da smo bili izloženi sunčevom zračenju i rezultat je obrane organizma od daljnjeg štetnog djelovanja UV zračenja. Koliko god vaša preplanulost u nekom trenutku izgledala privlačno, koža vam kasnije neće biti zahvalna.

Ograničite boravak na suncu, osobito u najtoplijem dijelu dana, a izložena mjesta obavezno namažite kremom za sunčanje. Zaštitom kože spriječit ćete prerano starenje i oštećenja kože.

UV zrake prolaze i kroz oblake

Sunčevo je zračenje najintenzivnije ako nema oblaka. Oni djelomično smanjuju intenzitet UV zračenja, ali 50 posto do 80 posto sunčeva zračenja ipak prolazi kroz oblake i difuzno raspršeno zračenje može biti dovoljno intenzivno da izazove crvenilo ili peckanje kože.

Možemo izgorjeti i u vodi

Voda pruža minimalnu zaštitu. Oko 95 posto sunčevih zraka dopire do vode, a čak 50 posto do dubine od tri metra. Osim toga, dolazi do refleksije UV zraka od vode, što povećava intenzitet zračenja. Trava, tlo i voda odbijaju manje od 10 posto UV zračenja, dok pijesak odbija 15 posto, a morska pjena oko 25 posto.

UV zračenje prodire i kroz staklo

Neki ljudi imaju više kožnih promjena (opuštenu kožu, bore, smeđe mrlje) na jednoj strani lica. Iako su vrijeme provodili u zatvorenom prostoru, strana tijela s jače oštećenom kožom bila je ona koja je češće bila okrenuta prema prozoru, bilo na poslu ili u vozilu. Razlog je činjenica da se najmanje 50 posto UVA zraka može probiti kroz staklo. Naime, staklo blokira prolazak UVB zraka, ali ako nije specijalno napravljeno, neće vas zaštititi od opasnih UVA zraka.

Kreme za sunčanje ne smanjuju proizvodnju vitamina D

Kada je koža izložena sunčevoj svjetlosti, ona proizvodi vitamin D. UVB zrake u interakciji su s proteinom u koži, pretvarajući ga u vitamin D3, aktivni oblik vitamina D. On pomaže u stvaranju hranjivih tvari potrebnih za zdravlje kostiju, zubi i mišića. Čak i krema za sunčanje nanesena u debljem sloju omogućuje da manji postotak (dva do tri posto) UVB zračenja dopre do kože, a tijelu je potrebno vrlo malo za proizvodnju vitamina D. Istraživanja nisu dokazala da svakodnevna upotreba kreme za sunčanje dovodi do nedostatka vitamina D.

Kreme nisu štetne

Iako postoji zabrinutost da koža apsorbira kemikalije koje se koriste u kremama za sunčanje i da to može uzrokovati rak, kreme za sunčanje općenito sadrže tvari koje koža ne može apsorbirati i koje ostaju na površini kože, štiteći je. Nema dokaza da krema za sunčanje uzrokuje rak, ali postoji mnogo znanstvenih dokaza da UV zračenje od sunca uzrokuje rak kože i druga oštećenja.

Zaštitni faktor 50+ ne znači neograničeno sunčanje

Bez obzira na SPF broj, sredstvo za zaštitu od sunca djeluje oko dva sata, stoga nanesite dovoljnu količinu prije sunčanja i nakon svaka dva sata, kao i svaki puta nakon izlaska iz vode.

Viši SPF faktor pruža veću zaštitu te smanjuje mogućnost oštećenja kože od opeklina, a rezultira ujednačenijom bojom, ljepšim tenom i zdravijom kožom, prije svega!

Proizvodi "after sun" ne mogu popraviti štetu od opeklina

Sredstva koja se koriste nakon sunčanja ublažavaju neugodne simptome opeklina, ali neće popraviti oštećenja nastala unutar stanica kože.

Dakle, ako primijetite da vam koža postaje crvena, potražite sjenu i odmah se pokrijte. Taj dan više ne provodite vrijeme na suncu - čak ni uz kremu za sunčanje!

Sunčeva svjetlost važna za dobro mentalno zdravlje

Sunčeva svjetlost, više od bilo kojeg drugog prirodnog čimbenika, blagotvorno djeluje na mentalno zdravlje. Istraživanja su pokazala da je količina serotonina u mozgu povezana s količinom sunčeve svjetlosti.

Serotonin je odgovoran za dobro raspoloženje, koncentraciju i smirenost. Osim toga, izlaganje suncu sprječava depresiju, povećava prag boli i smanjuje stres kod bolesnika u postoperativnom razdoblju.