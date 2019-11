Što treba jesti, a što ne?

Masne kiseline kratkog lanca mogu pomoći u borbi protiv propusnosti crijeva, ojačati imunološki sustav, spriječiti dijabetes i zaštititi od raka debelog crijeva. "One čak putuju do mozga i imaju dobre zdravstvene učinke, a jedini način da se to dogodi je kada se vlakna spoje s zdravim mikrobima u vašem debelom crijevu", kaže dr. Bulsiewicz za Well and Good.

Baš zbog toga ovaj liječnik daje praktične savjete i što je najvažnije smatra da je vrlo važno s kojom se hranom započinje dan.

Kao i mnogi drugi stručnjaci veliki je zagovornik zobenih pahuljica. "Ljepota u njima je što su puni prebiotičkih vlakana koji se zovu beta glukan i poboljšavaju imunološki sustav", kaže dalje.

Uz to preporučuje i dodavanje drugih zdravih namirnica i naravno izbjegavanje šećera. Voće poput borovnica, jagoda i breskvi imaju vlakna i prirodno su slatka, a orašasti plodovi su također puni vlakana.

Od začina voli dodati cimet, đumbir i kurkumu kao podršku probavi. "Sva tri začina imaju protuupalno i blagotvorno djelovanje na svoj jedinstven način", objašnjava. "Cimet pomaže kod ravnoteže šećera u krvi. Đumbir ima zasluženu reputaciju za ublažavanje probavnih simptoma, a pomaže i kod liječenja crijeva. Kurkuma sadrži kurkumin s nekim izvanrednim ljekovitim svojstvima, uključujući zaštitu jetre i suzbijanje karcinoma", dodaje.

Također preporučuje smoothieje kao odličnu kombinaciju voća i povrća za jutarnji obrok. U svoje stavlja banane, zeleno povrće i zaleđeno bobičasto voće, ali dodaje i druge zdrava sastojke kao što su bademi, chia sjemenke, orasi i sjemenke od konoplje.

Što ne treba jesti?

Ovaj liječnik preporučio je hranu koja nije dobra za crijeva i onu koju treba izbjegavati. "Vrlo je važno smanjiti unos hrane koje potiče upale i hrani mikrobe koji stvaraju propusna crijeva", kaže još. Njegov popis hrane koju treba izbjegavati: zasićene masnoće, rafinirane šećere i umjetna sladila.